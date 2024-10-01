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Haberler Galeri BBG Melih'in 22 yılda saçına sakalına aklar düştü! Yıllar sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci bakın şimdi ne iş yapıyor!
Giriş Tarihi: 01.10.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 12:11

BBG Melih'in 22 yılda saçına sakalına aklar düştü! Yıllar sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci bakın şimdi ne iş yapıyor!

2001 yılında yayınlanmaya başlayan Biri Bizi Gözetliyor yani BBG yarışması Türk Televizyon tarihinin en ilginçlerindendi. Yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak günü geçirdikleri BBG bir sürü skandala da sahne olmuştu ve izlenme rekorları kırmıştı. BBG'nin en dikkat çeken isimlerin ve şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmadan büyük bir şöhret ile ayrılan sonrasında oyunculuk ve şarkıcılık yapan BBG Melih Değirmenci'nin son hali "Yok artık" dedirtti. İşte BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği...

BBG Melih’in 22 yılda saçına sakalına aklar düştü! Yıllar sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci bakın şimdi ne iş yapıyor!

BBG evi şampiyonu 02 Melih şimdi ne yapıyor? Şöhreti balon misali çabuk sönen, bir zamanların ünlü isimleri yıllar sonra ortaya çıkınca sosyal medyanın gündemine oturuyor. Bu isimlerden sonuncusu Biri Bizi Gözetliyor ile tanınan Melih Değirmenci oldu. BBG Melih aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki görenler "Yok artık" demeden edemedi...

BBG Melih’in 22 yılda saçına sakalına aklar düştü! Yıllar sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci bakın şimdi ne iş yapıyor!

2001 yılında yayınlanmaya başlayan Biri Bizi Gözetliyor kısaca BBG yarışması Türk Televizyon tarihinin en ilginçlerindendi. Yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak günü geçirdikleri BBG bir sürü skandala da sahne olmuştu ve izlenme rekorları kırmıştı.

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BBG Melih’in 22 yılda saçına sakalına aklar düştü! Yıllar sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci bakın şimdi ne iş yapıyor!

BBG'nin en dikkat çeken isimlerin ve şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. İşte BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği...

BBG Melih’in 22 yılda saçına sakalına aklar düştü! Yıllar sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci bakın şimdi ne iş yapıyor!

Yarışmadan büyük bir şöhret ile ayrılan sonrasında oyunculuk ve şarkıcılık yapan BBG Melih Değirmenci'nin saçı sakalı ağardı...

BBG Melih’in 22 yılda saçına sakalına aklar düştü! Yıllar sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci bakın şimdi ne iş yapıyor!

"Biri hala bizi gözetliyor mu?"

Katıldığı davette gazetecilerden kaçamayan Değirmenci, muhabirin "Biri hala bizi gözetliyor mu?" sorusuna karşılık "Artık bitti bitti, aradan 20 seneden fazla geçti" cevabını verdi.

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