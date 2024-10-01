Giriş Tarihi: 01.10.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
12:11
BBG Melih'in 22 yılda saçına sakalına aklar düştü! Yıllar sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci bakın şimdi ne iş yapıyor!
2001 yılında yayınlanmaya başlayan Biri Bizi Gözetliyor yani BBG yarışması Türk Televizyon tarihinin en ilginçlerindendi. Yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak günü geçirdikleri BBG bir sürü skandala da sahne olmuştu ve izlenme rekorları kırmıştı. BBG'nin en dikkat çeken isimlerin ve şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmadan büyük bir şöhret ile ayrılan sonrasında oyunculuk ve şarkıcılık yapan BBG Melih Değirmenci'nin son hali "Yok artık" dedirtti. İşte BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği...