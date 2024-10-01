BBG Melih’in 22 yılda saçına sakalına aklar düştü! Yıllar sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci bakın şimdi ne iş yapıyor!

BBG evi şampiyonu 02 Melih şimdi ne yapıyor? Şöhreti balon misali çabuk sönen, bir zamanların ünlü isimleri yıllar sonra ortaya çıkınca sosyal medyanın gündemine oturuyor. Bu isimlerden sonuncusu Biri Bizi Gözetliyor ile tanınan Melih Değirmenci oldu. BBG Melih aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki görenler "Yok artık" demeden edemedi...