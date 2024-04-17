Giriş Tarihi: 17.04.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
18:38
Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Azra Akın ikinci kez anne oldu! Azra Akın ve eşi minik bebeklerine ne isim verdi?
Türkiye'nin tescilli güzellerinden ünlü manken Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile evlendi. Atakan Koru ve Azra Akın'ın bu mutlu evliliklerinden 2018 yılında Demir adında bir de oğlu oldu. İkinci kez hamile olan Azra Akın, 14 Nisan'da ikinci kez anne oldu. Ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini doğumda öğrendi. Azra Akın doğum sonrası hastane odasından yeni doğan bebeğini ve ailesinin fotoğrafını paylaştı. İşte Azra Akın'ın dikkat çeken o paylaşımı!