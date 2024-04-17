Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Azra Akın ikinci kez anne oldu! Azra Akın ve eşi minik bebeklerine ne isim verdi?

İŞTE O PAYLAŞIM! KIZININ ADINI NE KOYDU?

Sosyal medyada bir kızı olduğunu açıklayan Akın, ailesinin fotoğrafını paylaşarak, "14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" notunu ekledi.