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Haberler Galeri Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Azra Akın ikinci kez anne oldu! Azra Akın ve eşi minik bebeklerine ne isim verdi?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 18:38

Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Azra Akın ikinci kez anne oldu! Azra Akın ve eşi minik bebeklerine ne isim verdi?

Türkiye'nin tescilli güzellerinden ünlü manken Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile evlendi. Atakan Koru ve Azra Akın'ın bu mutlu evliliklerinden 2018 yılında Demir adında bir de oğlu oldu. İkinci kez hamile olan Azra Akın, 14 Nisan'da ikinci kez anne oldu. Ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini doğumda öğrendi. Azra Akın doğum sonrası hastane odasından yeni doğan bebeğini ve ailesinin fotoğrafını paylaştı. İşte Azra Akın'ın dikkat çeken o paylaşımı!

Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Azra Akın ikinci kez anne oldu! Azra Akın ve eşi minik bebeklerine ne isim verdi?

2002 yılında hem Türkiye güzeli, hem de Miss World'de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, uzun zamandır ekranlardan uzakta!

Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Azra Akın ikinci kez anne oldu! Azra Akın ve eşi minik bebeklerine ne isim verdi?

2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, bu mutlu evliliğinden oğlu Demir'i bir yıl sonra kucağına almıştı.

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Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Azra Akın ikinci kez anne oldu! Azra Akın ve eşi minik bebeklerine ne isim verdi?

İKİNCİ KEZ HAMİLE!

Ünlü çift, şimdilerde tatllı bir telaş içerisinde. Azra Akın ikinci kez hamile!

Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Azra Akın ikinci kez anne oldu! Azra Akın ve eşi minik bebeklerine ne isim verdi?

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Çift, cinsiyeti doğum sırasında öğrenmek istediklerini belirtmişti. Ünlü manken 14 Nisan'da ikinci kez anne oldu.

Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Azra Akın ikinci kez anne oldu! Azra Akın ve eşi minik bebeklerine ne isim verdi?

İŞTE O PAYLAŞIM! KIZININ ADINI NE KOYDU?

Sosyal medyada bir kızı olduğunu açıklayan Akın, ailesinin fotoğrafını paylaşarak, "14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" notunu ekledi.

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