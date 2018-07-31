Bella Hadid ile The Weeknd ilişkisine Yolanda Hadid onayı

Bella Hadid, yeniden bir araya geldiği aşkı The Weeknd'i annesi ile tanıştırdı. Anne Hadid, The Weeknd'in fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak ilişkiyi onayladığını duyurdu. Bir buçuk yıl aşk yaşadıktan sonra 2016'da ayrılan ABD'li top model Bella Hadid (21) ile Kanadalı şarkıcı The Weeknd (28), geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelmişti. İlişkiyi hemen duyurmayan çift, bu kez emin adımlarla ilerliyor. Bella, önceki gün sevgilisini, annesi Yolanda Hadid ile tanıştırdı. İkili, anne Hadid'in Pensilvanya'daki çiftlik evine gitti. Yolanda Hadid ise kızı ve The Weeknd'in keyifli anlarını Instagram'ının hikaye bölümünden paylaşarak 'Bu ilişkiyi onaylıyorum' dedi.