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ile ilişkisine Yolanda Hadid onayı

Giriş Tarihi: 31.07.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2018 11:05
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ile ilişkisine Yolanda Hadid onayı
Bella Hadid ile The Weeknd ilişkisine Yolanda Hadid onayı

, yeniden bir araya geldiği aşkı 'i annesi ile tanıştırdı. Anne Hadid, The Weeknd'in fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak ilişkiyi onayladığını duyurdu.

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ile ilişkisine Yolanda Hadid onayı
Bella Hadid ile The Weeknd ilişkisine Yolanda Hadid onayı

Bir buçuk yıl aşk yaşadıktan sonra 2016'da ayrılan ABD'li top model (21) ile Kanadalı şarkıcı (28), geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelmişti.

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ile ilişkisine Yolanda Hadid onayı
Bella Hadid ile The Weeknd ilişkisine Yolanda Hadid onayı

İlişkiyi hemen duyurmayan çift, bu kez emin adımlarla ilerliyor.

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ile ilişkisine Yolanda Hadid onayı
Bella Hadid ile The Weeknd ilişkisine Yolanda Hadid onayı

Bella, önceki gün sevgilisini, annesi Yolanda Hadid ile tanıştırdı.

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ile ilişkisine Yolanda Hadid onayı
Bella Hadid ile The Weeknd ilişkisine Yolanda Hadid onayı

İkili, anne Hadid'in Pensilvanya'daki çiftlik evine gitti.

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ile ilişkisine Yolanda Hadid onayı
Bella Hadid ile The Weeknd ilişkisine Yolanda Hadid onayı

Yolanda Hadid ise kızı ve 'in keyifli anlarını Instagram'ının hikaye bölümünden paylaşarak "Bu ilişkiyi onaylıyorum" dedi.

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