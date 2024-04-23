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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna Murat Han dahil oldu
Giriş Tarihi: 23.04.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 14:02

Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna Murat Han dahil oldu

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın zengin oyuncu kadrosuna Kayhan Serasker (Tura) karakteriyle Murat Han dahil oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna Murat Han dahil oldu

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum'un yaptığı dizinin Murat Han'lı yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtım, aksiyonun hiç eksik olmadığı bir bölümün ipuçlarını ele veriyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna Murat Han dahil oldu

Murat Han, Kayhan Serasker (Tura) karakteriyle 30 Nisan Salı akşamı ekranlarda olacak.

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Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna Murat Han dahil oldu

64.Bölüm:

Cezayir, Serkan'ın ölümü sonrası büyük bir üzüntü ve öfke içindedir. Erman, kendi oğlunu öldürmesinin duygusal sonuçlarıyla kontrolü kaybetmeye başlar. Cezayir, bu durumu görerek, Erman'ın sonunu getirecek gizli bir plan kurar.

Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna Murat Han dahil oldu

Serkan'ın ölümünün etkisiyle Leyla karnındaki bebeği için endişelenmeye başlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna Murat Han dahil oldu

Ada'nın annesi Arzu, Fransa'daki karanlık ilişkileri nedeniyle zor durumdadır.

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