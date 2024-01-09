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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da savaş şimdi başlıyor!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:53

Ben Bu Cihana Sığmazam'da savaş şimdi başlıyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da yine nefesler tutuldu. Savaş şimdi başlıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da savaş şimdi başlıyor!

52.Bölüm:

Berfin'in ölümüyle işler karışır. Leyla kocasından habersiz yaptıklarının bedelini ödemek için Cancal Ağa'nın karşısına çıkar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da savaş şimdi başlıyor!

Ancak Cancal Ağa'ya göre tetiği çeken kim olursa olsun tek bir suçlu vardır; Cezayir Türk. Gerçek ise bambaşkadır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da savaş şimdi başlıyor!

Berfin'in katili Leyla değildir. Cezayir gerçeğin peşine düşer. Ve tüm ipuçları tek bir ismi işaret eder. Vedat…

Ben Bu Cihana Sığmazam’da savaş şimdi başlıyor!

Diğer tarafta ise Gardaşov onun mallarını çalarak düşmanlık edenleri yakalamaya kararlıdır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da savaş şimdi başlıyor!

Peşlerine düşer. Cezayir ve adamlarının da yardımıyla kimin yaptığını bulur. Ve cezasını keser.

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