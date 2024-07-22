Giriş Tarihi: 22.07.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
19:58
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! İşte Ebru Özkan’ın yeni imajı!
ATV'de beğeniyle izlenen ve final yapan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam (BBCS)'ın ünlü oyuncusu Ebru Özkan, imajını tamamen yenileyerek hayranlarını şaşırttı. Ebru Özkan, saçlarını kestirdi. Sosyal medyada yeni imajını paylaşan oyuncuya beğeni yağdı. Hayranları ünlü oyuncunun yeni imajını beğenirken yorum yapmayı da ihmal etmedi. İşte Ebru Özkan'ın herkesi hayrete düşüren yeni imajı!