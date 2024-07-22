Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! İşte Ebru Özkan’ın yeni imajı!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 19:58 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:58

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! İşte Ebru Özkan’ın yeni imajı!

ATV'de beğeniyle izlenen ve final yapan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam (BBCS)'ın ünlü oyuncusu Ebru Özkan, imajını tamamen yenileyerek hayranlarını şaşırttı. Ebru Özkan, saçlarını kestirdi. Sosyal medyada yeni imajını paylaşan oyuncuya beğeni yağdı. Hayranları ünlü oyuncunun yeni imajını beğenirken yorum yapmayı da ihmal etmedi. İşte Ebru Özkan'ın herkesi hayrete düşüren yeni imajı!

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! İşte Ebru Özkan’ın yeni imajı!

7 yıl önce meslektaşı Ertan Saban'la evlenen ünlü oyuncunun kızları Biricik ile mutlulukları iyice pekişti.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! İşte Ebru Özkan’ın yeni imajı!

Ünlü oyuncu en son ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ve bir platformda yayınlanarak yeniden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisiyle karşımıza çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! İşte Ebru Özkan’ın yeni imajı!

SAÇLARINI KESTİRDİ İMAJINI YENİLEDİ

Ünlü oyuncu, imajını tamamen yeniledi. Saçlarını kestiren oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! İşte Ebru Özkan’ın yeni imajı!

İŞTE YENİ İMAJI!

İşte Ebru Özkan'ın herkesi hayrete düşüren yeni imajı!

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! İşte Ebru Özkan’ın yeni imajı!

Günaydın yazarlarından Merve Yurtyapan'ın 17.09.2023 tarihli röportajından...

Saban ile diziyi, yeni sezonda yaşanacakları ve Rize'de geçen çekimleri konuşarak başladık sohbete. Ardından özel hayata geldi konu. 7 yıl önce meslektaşı Ertan Saban'la evlenen ünlü oyuncunun kızları Biricik ile mutlulukları iyice pekişti. Ünlü oyuncu, kızıyla değişen hayatını ve mutlu evliliklerini anlattı.

SON DAKİKA