Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli kız kardeşi Meryem'e bakın! "Mavi gözleri aileden miras"

Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:02
Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i olarak izleyici ile buluşan Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor. Özel hayatı her zaman merak edilen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kuruyor. Yakışıklı oyuncu Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem ile verdiği pozda benzerlikleri dikkatlerden kaçmıyor. Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem Kaynarca ile pozuna adeta beğeni ve yorum yağıyor. Oktay Kaynarca ile kız kardeşi Meryem Kaynarca'yı bakalım siz benzetecek misiniz? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi...