Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem güzelliğiyle büyüledi! "Maviş gözleri aileden miras"

Giriş Tarihi: 16.12.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 12:45

Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi ile pozu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Atv'nin iddialı dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i olarak izleyici ile buluşan Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor. Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca başarılı oyunculuğu ile gönülleri fethediyor. Yakışıklı oyuncu Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem ile verdiği pozda benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı. Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem Kaynarca ile pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. "Çok güzelsiniz maşallah" yorumları yapılan Oktay Kaynarca ile kız kardeşi Meryem Kaynarca'yı bakalım siz benzetecek misiniz? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi...