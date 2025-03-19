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Haberler Galeri 'Ben çirkin bir kız değildim' demişti! Danla Bilic'in eski hali tekrar gündeme geldi! Estetiksiz fotoğrafları ortalığa saçıldı...
Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:04

'Ben çirkin bir kız değildim' demişti! Danla Bilic'in eski hali tekrar gündeme geldi! Estetiksiz fotoğrafları ortalığa saçıldı...

Sosyal medya dünyasında, paylaştığı videolarla büyük bir fenomen haline gelen Danla Bilic, yıllar içinde geçirdiği estetik değişimle de dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşta başladığı sosyal medya kariyerinde, doğallığı ve eğlenceli tarzıyla hızla popülerleşen Bilic, zamanla sadece içerikleriyle değil, estetik operasyonlarla da adından söz ettirmeyi başardı. Her fırsatta estetiği sevdiğini dile getiren Danla Bilic, bu süreçte geçirdiği fiziksel değişimle de şaşkınlık yarattı. Bilic'in eski fotoğrafları, katıldığı bir programdaki 'Ben çirkin bir kız değildim' sözünün ardından tekrar gündeme geldi!

’Ben çirkin bir kız değildim’ demişti! Danla Bilic’in eski hali tekrar gündeme geldi! Estetiksiz fotoğrafları ortalığa saçıldı...

Danla Bilic, 2016 yılında çektiği videolar sayesinde adını duyurdu ve zamanla daha da popüler hale geldi.

’Ben çirkin bir kız değildim’ demişti! Danla Bilic’in eski hali tekrar gündeme geldi! Estetiksiz fotoğrafları ortalığa saçıldı...

İlk başlarda makyaj videoları ile ilgi çeken Bilic, artık yaptırdığı estetiklerle de dikkat çekiyor.

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’Ben çirkin bir kız değildim’ demişti! Danla Bilic’in eski hali tekrar gündeme geldi! Estetiksiz fotoğrafları ortalığa saçıldı...

Yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüşen ünlü fenomen, estetiği sevdiğini her defasında da dile getiriyor.

’Ben çirkin bir kız değildim’ demişti! Danla Bilic’in eski hali tekrar gündeme geldi! Estetiksiz fotoğrafları ortalığa saçıldı...

Danla Bilic geçen günlerde bir televizyon programına konuk olarak, yaptırdığı işlemler hakkında konuşmuştu. Program sunucusunun, "10 sene önceki fotoğrafına bakınca ne düşünüyorsun?" sorusuna bomba bir yanıt vermişti.

’Ben çirkin bir kız değildim’ demişti! Danla Bilic’in eski hali tekrar gündeme geldi! Estetiksiz fotoğrafları ortalığa saçıldı...

'Ben çirkin bir kız değildim' diyen Bilic'in bu sözünden sonra eski hali tekrar gündeme geldi.