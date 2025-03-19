Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
12:04
'Ben çirkin bir kız değildim' demişti! Danla Bilic'in eski hali tekrar gündeme geldi! Estetiksiz fotoğrafları ortalığa saçıldı...
Sosyal medya dünyasında, paylaştığı videolarla büyük bir fenomen haline gelen Danla Bilic, yıllar içinde geçirdiği estetik değişimle de dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşta başladığı sosyal medya kariyerinde, doğallığı ve eğlenceli tarzıyla hızla popülerleşen Bilic, zamanla sadece içerikleriyle değil, estetik operasyonlarla da adından söz ettirmeyi başardı. Her fırsatta estetiği sevdiğini dile getiren Danla Bilic, bu süreçte geçirdiği fiziksel değişimle de şaşkınlık yarattı. Bilic'in eski fotoğrafları, katıldığı bir programdaki 'Ben çirkin bir kız değildim' sözünün ardından tekrar gündeme geldi!