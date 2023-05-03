Giriş Tarihi: 03.05.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 14:30

Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıkmıştı! O gece hakkında konuştu

Çağatay Ulusoy'un Ece Sükan ile aşkının ortaya çıktığı gece, şoke eden bir gelişme daha yaşanmış ve ikiliye evli oyuncu Bensu Soral ile Rıza Kocaoğlu'nun da eşlik ettiği ortaya çıkmıştı. Çapkınlık gecesinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kısa süre önce eşi kalp ameliyatı geçiren Bensu Soral, Hakan Baş'ı evde bırakıp Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan ile eğlenmeye çıkmıştı. Sabaha karşı aynı ekiple Arnavutköy'deki bir eve girerken gazetecileri gören Bensu Soral, paniklemişti. Bensu Soral önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. O gece hakkında ilk kez konuştu…