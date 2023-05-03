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Haberler Galeri Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıkmıştı! O gece hakkında konuştu
Giriş Tarihi: 03.05.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 14:30

Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıkmıştı! O gece hakkında konuştu

Çağatay Ulusoy'un Ece Sükan ile aşkının ortaya çıktığı gece, şoke eden bir gelişme daha yaşanmış ve ikiliye evli oyuncu Bensu Soral ile Rıza Kocaoğlu'nun da eşlik ettiği ortaya çıkmıştı. Çapkınlık gecesinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kısa süre önce eşi kalp ameliyatı geçiren Bensu Soral, Hakan Baş'ı evde bırakıp Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan ile eğlenmeye çıkmıştı. Sabaha karşı aynı ekiple Arnavutköy'deki bir eve girerken gazetecileri gören Bensu Soral, paniklemişti. Bensu Soral önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. O gece hakkında ilk kez konuştu…

Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıkmıştı! O gece hakkında konuştu

Bensu Soral önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bensu Soral, "9 aydır yoğun bir tempoda çalışıyorum. Bu yaz bol bol dinleneceğim" dedi.

Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıkmıştı! O gece hakkında konuştu

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncu, geçen aylarda kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş'ın sağlığı hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: Küçük bir operasyondu, sağlığı gayet yerinde.

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Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıkmıştı! O gece hakkında konuştu

Bensu Soral, ayrıca sürekli eşiyle ilgili ayrılık haberleri çıkması hakkında da "Neden ve nasıl çıkıyor bu haberler bilmiyorum. Hakan ile çok mutluyuz. Hiçbir problem yok evliliğimizde" açıklamasını yaptı.

Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıkmıştı! O gece hakkında konuştu
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Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıkmıştı! O gece hakkında konuştu

NE OLMUŞTU?

Magazin gündemi günlerdir Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy aşkı ile çalkalanıyor. Kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın'la yaklaşık yedi yıllık beraberliğini Ocak ayında noktalayan 32 yaşındaki Ulusoy'un, gönlünü kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan'a kaptırdığı iddia edilmişti.

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