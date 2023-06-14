Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Berdan Mardini'den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisi ile "Günaydın" dedi!
Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 11:24

Berdan Mardini'den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisi ile "Günaydın" dedi!

Türkücü Berdan Mardini'nin olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk itirafı ile şoke etmiş sonrasında sosyal medyada ünlenmişti. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldattığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti. Şimdilerde güzellik salonu işleten ve sosyal medya üzerinden reklam anlaşmaları yapan Fatoş Yelliler dekolteli pozlarıyla da dikkat çekiyor. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı ışıltılı bikinisi ile takipçilerine "Günaydın" dedi. İşte Fatoş Yelliler'in bikinili pozu...

Berdan Mardini’den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisi ile Günaydın dedi!

Berdan Mardini'den sansasyonel boşanması ile ünlenen Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı ışıltılı bikinisiyle adeta nispet yaptı. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in cesur pozu...

Berdan Mardini’den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisi ile Günaydın dedi!

Türkücü Berdan Mardini, boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla çok konuşulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Berdan Mardini’den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisi ile Günaydın dedi!

Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti.

Berdan Mardini’den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisi ile Günaydın dedi!

Fatoş Yelliler son olarak iddialı pozu ile sosyal medyada yine adından söz ettirmeyi başardı. Yaptırdığı estetikler sonrası değişimi ile dikkat çeken Fatoş Yelliler'in cüretkar pozlarına yorum yağıyor.

Fatoş Yelliler spor yaparken paylaştı! Fit vücuduyla göz kamaştırdı | Video

Berdan Mardini’den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisi ile Günaydın dedi!

Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından sık sık dekolteli pozlar ile boy gösteriyor.

SON DAKİKA