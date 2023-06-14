Berdan Mardini'den yasak aşk itirafı ile boşanmıştı... Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisi ile "Günaydın" dedi!

Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 11:24

Türkücü Berdan Mardini'nin olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk itirafı ile şoke etmiş sonrasında sosyal medyada ünlenmişti. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldattığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti. Şimdilerde güzellik salonu işleten ve sosyal medya üzerinden reklam anlaşmaları yapan Fatoş Yelliler dekolteli pozlarıyla da dikkat çekiyor. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı ışıltılı bikinisi ile takipçilerine "Günaydın" dedi. İşte Fatoş Yelliler'in bikinili pozu...