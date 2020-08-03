Beren Saat mayolu pozu ile sosyal medyayı salldı! Hayranları Beren Saat'in tatil pozuna beğeni yağdırdı...

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Beren Saatmayolu pozu ile sosyal medyayı salldı! Hayranları Beren Saat'in tatil pozuna beğeni yağdırdı...
Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Beren Saat ile şarkıcı eşi Kenan Doğulu boşanma haberlerinin gölgesinde 6. evlilik yıl dönümlerini kutlamışlardı. Evlilik yıl dönümlerinde sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile gündem olan Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti çok konuşulmuştu. Şimdilerde eşi Kenan Doğulu ile tatilin keyfini çıkaran Beren Saat sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Beren Saat son olarak yaptığı mayolu paylaşımı ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Beren Saat'in mayolu pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. Beren Saat'in tatil pozuna yorum yazanlar arasında oyuncu arkadaşları da yer aldı. İşte Beren Saat'in mayolu pozu...
Giriş Tarihi: 03.08.2020
11:01
Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
11:03
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