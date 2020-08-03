Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beren Saat mayolu pozu ile sosyal medyayı salldı! Hayranları Beren Saat'in tatil pozuna beğeni yağdırdı...

ile sosyal medyayı salldı! Hayranları Beren Saat'in tatil pozuna beğeni yağdırdı...

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu ile şarkıcı eşi boşanma haberlerinin gölgesinde 6. evlilik yıl dönümlerini kutlamışlardı. Evlilik yıl dönümlerinde sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile gündem olan çifti çok konuşulmuştu. Şimdilerde eşi Kenan Doğulu ile tatilin keyfini çıkaran Beren Saat hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Beren Saat son olarak yaptığı mayolu paylaşımı ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Beren Saat'in mayolu pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. Beren Saat'in tatil pozuna yorum yazanlar arasında oyuncu arkadaşları da yer aldı. İşte ...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 11:03
Beren Saat mayolu pozu ile sosyal medyayı salldı! Hayranları Beren Saat'in tatil pozuna beğeni yağdırdı...

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu ile şarkıcı eşi boşanma haberlerinin gölgesinde 6. evlilik yıl dönümlerini kutlamışlardı.

Beren Saat mayolu pozu ile sosyal medyayı salldı! Hayranları Beren Saat'in tatil pozuna beğeni yağdırdı...

Evlilik yıl dönümlerinde sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile gündem olan ile çifti çok konuşulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beren Saat mayolu pozu ile sosyal medyayı salldı! Hayranları Beren Saat'in tatil pozuna beğeni yağdırdı...

Şimdilerde eşi ile tatilin keyfini çıkaran hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Beren Saat son olarak yaptığı mayolu paylaşımı ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Beren Saat mayolu pozu ile sosyal medyayı salldı! Hayranları Beren Saat'in tatil pozuna beğeni yağdırdı...

'in mayolu pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. Beren Saat'in tatil pozuna yorum yazanlar arasında oyuncu arkadaşları da yer aldı.

Beren Saat mayolu pozu ile sosyal medyayı salldı! Hayranları Beren Saat'in tatil pozuna beğeni yağdırdı...

İşte 'in ...

Beren Saat mayolu pozu ile sosyal medyayı salldı! Hayranları Beren Saat'in tatil pozuna beğeni yağdırdı...

Sosyal medyanın ilgi odağı olan ünlü isimlerin tatil paylaşımlarını sizin için derledik...

Beren Saat mayolu pozu ile sosyal medyayı salldı! Hayranları Beren Saat'in tatil pozuna beğeni yağdırdı...

BERGÜZAR KOREL VE HALİT ERGENÇ

SON DAKİKA