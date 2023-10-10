Giriş Tarihi: 10.10.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 06:53

Berfu Yenenler'den şoke eden "Kedicik" itirafı! Berfu Yenenler 19 yaşındayken şans eseri "Kedicik" olmaktan kurtulmuş...

Adnan Oktar organize suç örgütünün işleyiş yapısını konu alan, çetenin ağlarına düşürdükleri genç kızları nasıl kandırdıklarını anlatan 'Kedicik' belgeselini izleyen Berfu Yenenler hayatının şokunu yaşadı. Ele başı Adnan Oktar ve diğer örgüt üyelerinin kandırdığı "Kedicik" olarak adlandırılan mağdurlardan olmaktan şans eseri kurtulduğunun farkına varan Berfu Yenenler başına gelenleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Örgütün çok küçük yaştaki kızları AVM'lerde nasıl bir kurgu ile kandırdığını öğrenen Berfu Yenenler, aynısının 19 yaşındayken başına geldiğini ve hatta ona verilen kartvizitin hala durduğunu dile getirdi. İşte "Kafayı yiyeceğim, şans eseri kurtulmuşum" diyen Berfu Yenenler'in "Kedicik" itirafı...