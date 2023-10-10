Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Berfu Yenenler'den şoke eden "Kedicik" itirafı! Berfu Yenenler 19 yaşındayken şans eseri "Kedicik" olmaktan kurtulmuş...
Giriş Tarihi: 10.10.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 06:53

Berfu Yenenler'den şoke eden "Kedicik" itirafı! Berfu Yenenler 19 yaşındayken şans eseri "Kedicik" olmaktan kurtulmuş...

Adnan Oktar organize suç örgütünün işleyiş yapısını konu alan, çetenin ağlarına düşürdükleri genç kızları nasıl kandırdıklarını anlatan 'Kedicik' belgeselini izleyen Berfu Yenenler hayatının şokunu yaşadı. Ele başı Adnan Oktar ve diğer örgüt üyelerinin kandırdığı "Kedicik" olarak adlandırılan mağdurlardan olmaktan şans eseri kurtulduğunun farkına varan Berfu Yenenler başına gelenleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Örgütün çok küçük yaştaki kızları AVM'lerde nasıl bir kurgu ile kandırdığını öğrenen Berfu Yenenler, aynısının 19 yaşındayken başına geldiğini ve hatta ona verilen kartvizitin hala durduğunu dile getirdi. İşte "Kafayı yiyeceğim, şans eseri kurtulmuşum" diyen Berfu Yenenler'in "Kedicik" itirafı...

Berfu Yenenler’den şoke eden Kedicik itirafı! Berfu Yenenler 19 yaşındayken şans eseri Kedicik olmaktan kurtulmuş...

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi Berfu Yenenler, son olarak sosyal medya hesabından yaşadığı şoku dile getirdi. Berfu Yenenler meğer 'Kedicik' olmaktan şans eseri kurtulmuş...

Berfu Yenenler’den şoke eden Kedicik itirafı! Berfu Yenenler 19 yaşındayken şans eseri Kedicik olmaktan kurtulmuş...

Eser Yenenler'in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler, henüz 19 yaşındayken Adnan Oktar suç örgütünün takibine takılmış...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Berfu Yenenler’den şoke eden Kedicik itirafı! Berfu Yenenler 19 yaşındayken şans eseri Kedicik olmaktan kurtulmuş...

Adnan Oktar organize suç örgütünün işleyiş yapısını konu alan, çetenin ağlarına düşürdükleri genç kızları nasıl kandırdıklarını anlatan 'Kedicik' belgeselini izleyen Berfu Yenenler hayatının şokunu yaşadı.

Berfu Yenenler’den şoke eden Kedicik itirafı! Berfu Yenenler 19 yaşındayken şans eseri Kedicik olmaktan kurtulmuş...

Ele başı Adnan Oktar ve diğer örgüt üyelerinin kandırdığı "Kedicik" olarak adlandırılan mağdurlardan olmaktan şans eseri kurtulduğunun farkına varan Berfu Yenenler başına gelenleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Berfu Yenenler’den şoke eden Kedicik itirafı! Berfu Yenenler 19 yaşındayken şans eseri Kedicik olmaktan kurtulmuş...

Örgütün çok küçük yaştaki kızları AVM'lerde nasıl bir kurgu ile kandırdığını öğrenen Berfu Yenenler, aynısının 19 yaşındayken başına geldiğini ve hatta ona verilen kartvizitin hala durduğunu dile getirdi.

SON DAKİKA