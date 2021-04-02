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Haberler Galeri Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden müjdeli haber geldi! Bergüzar Korel üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu!
Giriş Tarihi: 02.04.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 14:11

ve çiftinden geldi! üçüncü kez olduğunu duyurdu!

Oyuncu çift ve , 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden ilk oğulları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, ikinci oğulları Han'a geçtiğimiz yıl mart ayında kavuşmuştu. Geçtiğimiz aylarda "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Olursa kabulümüz... Seve seve..." yanıtını veren ünlü oyuncu 'den müjdeli bir haber daha geldi. Korel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile üçüncü kez olduğunu duyurdu. İşte 'in gündeme bomba gibi düşen o paylaşımı...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden müjdeli haber geldi! Bergüzar Korel üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu!

Oyuncu çift ve , 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden ilk oğulları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, ikinci oğulları Han'a geçtiğimiz yıl mart ayında kavuşmuştu.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden müjdeli haber geldi! Bergüzar Korel üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu!

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR

Mutlu evlilikleri süren çiftten bir daha geldi.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden müjdeli haber geldi! Bergüzar Korel üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu!

38 yaşındaki Korel, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden müjdeli haber geldi! Bergüzar Korel üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu!

"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Sürpriz hamileliği sebebiyle dijital bir platformda rol alacağı diziye veda ettiğini ifade eden ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden müjdeli haber geldi! Bergüzar Korel üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu!

Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık.

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