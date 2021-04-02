Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden müjdeli haber geldi! Bergüzar Korel üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu!

Oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden ilk oğulları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, ikinci oğulları Han'a geçtiğimiz yıl mart ayında kavuşmuştu. Geçtiğimiz aylarda "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Olursa kabulümüz... Seve seve..." yanıtını veren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den müjdeli bir haber daha geldi. Korel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu. İşte Bergüzar Korel'in gündeme bomba gibi düşen o paylaşımı...