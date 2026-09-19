Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 09:01
Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı
Geçtiğimiz ay üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Berkay Şahin, bu kez sağlık durumuyla gündeme geldi. Hastanede tedavi gören ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından serum takılı halde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarını endişelendirdi. Şahin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Ankara'da gerçekleştirmesi planlanan konserini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.