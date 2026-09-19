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Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 09:01

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

Geçtiğimiz ay üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Berkay Şahin, bu kez sağlık durumuyla gündeme geldi. Hastanede tedavi gören ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından serum takılı halde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarını endişelendirdi. Şahin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Ankara'da gerçekleştirmesi planlanan konserini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

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Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

Üçüncü kez baba olmasının ardından yoğun bir dönem geçiren Berkay Şahin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı serumlu paylaşım, hayranlarını endişelendirdi.

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

Sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunan Şahin, rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da gerçekleşmesi planlanan konserini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

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Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

Ünlü şarkıcı paylaşımında, "Bugünkü Ankara konserimizi çok arayı açmadan sağlık problemleri nedeniyle 30 Eylül Çarşamba'ya erteliyoruz. Özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Şahin'in sağlık durumunun nasıl olduğu ise hayranları tarafından merak konusu oldu.

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Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

Öte yandan şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne-baba olma heyecanı yaşadı.

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

Ünlü çift, kucaklarına aldıkları minik kızlarına Mihre adını verdi.

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

2016 yılında nikah masasına oturan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, 2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Üçüncü kızları Mihre'nin dünyaya gelmesiyle birlikte ünlü çift 5 kişilik bir aile oldu.

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

Ünlü çift, ailelerine katılan minik bebekleri Mihre ile ilk kez objektif karşısına geçti.

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

Özlem Ada Şahin, eşi Berkay ve yeni doğan kızı Mihre ile hastane odasında çekilen ilk aile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

"EVİMİZ ARTIK ÜÇ AYRI MUCİZE DEMEK"

Bebeğini kucağına aldığı anın mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Şahin, karesine şu duygusal notu düştü:

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

"Hoş geldin Mihre... Kalbimizin üçe bölünüp yine nasıl daha da büyüdüğünü bugün bir kez daha anladık. Arya'mız, Zeynep'imiz ve şimdi Mihre'miz... Evimiz artık üç ayrı kahkaha, üç ayrı sarılma, üç ayrı mucize demek."

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

Ünlü çift üç kızları ile ilk pozlarını ise geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

İŞTE İLK AİLE POZU!

Müjdeli haberin kısa sürede duyulmasının ardından sanat dünyasından pek çok ünlü isim ve sevenleri, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları paylaşarak Şahin ailesinin mutluluğuna ortak olmuştu.

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

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