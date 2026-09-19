Berkay Şahin hayranlarını üzen gelişme! Konseri ileri bir tarihe alındı

"Hoş geldin Mihre... Kalbimizin üçe bölünüp yine nasıl daha da büyüdüğünü bugün bir kez daha anladık. Arya'mız, Zeynep'imiz ve şimdi Mihre'miz... Evimiz artık üç ayrı kahkaha, üç ayrı sarılma, üç ayrı mucize demek."