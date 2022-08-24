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Haberler Galeri Berker Güven ile sevgilisi Nihal Yalçın'ın utangaç halleri! Aralarındaki yaş farkıyla gündem olmuşlardı...
Giriş Tarihi: 24.08.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 12:50

Berker Güven ile sevgilisi Nihal Yalçın'ın utangaç halleri! Aralarındaki yaş farkıyla gündem olmuşlardı...

Son dönemin yükselen yıldız isimleri arasında yer alan oyuncu Berker Güven, gönlünü kendisinden 14 yaş büyük meslektaşı Nihan Yalçın'a kaptırmıştı. Geçen yıldan beri aşk yaşayan çift, birlikteliklerine doludizgin devam ediyor. Daha önce Bodrum tatilinde ve ödül töreninde görüntülenen Berker Güven ile Nihal Yalçın, önceki akşam da Cihangir'de objektiflere takıldı. Muhabirleri karşılarında görünce şaşıran çiftin utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı. İşte Berker Güven ile Nihal Yalçın'ın o halleri...

Berker Güven ile sevgilisi Nihal Yalçın’ın utangaç halleri! Aralarındaki yaş farkıyla gündem olmuşlardı...

Oyuncu çift Berker Güven ile Nihal Yalçın, geçen yıl yeni bir ilişkiye yelken açmış; önceki temmuz ayında da ilk kez birlikte görüntülenmişti.

Berker Güven ile sevgilisi Nihal Yalçın’ın utangaç halleri! Aralarındaki yaş farkıyla gündem olmuşlardı...

Bodrum tatilinde objektiflere yansıyan çift, denizin ve güneşin tadını çıkarmıştı.

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Berker Güven ile sevgilisi Nihal Yalçın’ın utangaç halleri! Aralarındaki yaş farkıyla gündem olmuşlardı...

Gümüşlük'te baş başa vakit geçiren aşıklar, kendilerini tanıyan hayranlarıyla da sohbet etmişti.

Berker Güven ile sevgilisi Nihal Yalçın’ın utangaç halleri! Aralarındaki yaş farkıyla gündem olmuşlardı...

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nin ödülleri, geçen nisan ayında sahiplerini bulmuştu.

Berker Güven ile sevgilisi Nihal Yalçın’ın utangaç halleri! Aralarındaki yaş farkıyla gündem olmuşlardı...

"ÇOK GÜZEL BİR FESTİVAL OLDU"

Geceye katılanlar arasında 'Üç Kız Kardeş'te rol alan Berker Güven ve sevgilisi Nihal Yalçın da vardı.

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