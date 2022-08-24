Giriş Tarihi: 24.08.2022 12:48
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
12:50
Berker Güven ile sevgilisi Nihal Yalçın'ın utangaç halleri! Aralarındaki yaş farkıyla gündem olmuşlardı...
Son dönemin yükselen yıldız isimleri arasında yer alan oyuncu Berker Güven, gönlünü kendisinden 14 yaş büyük meslektaşı Nihan Yalçın'a kaptırmıştı. Geçen yıldan beri aşk yaşayan çift, birlikteliklerine doludizgin devam ediyor. Daha önce Bodrum tatilinde ve ödül töreninde görüntülenen Berker Güven ile Nihal Yalçın, önceki akşam da Cihangir'de objektiflere takıldı. Muhabirleri karşılarında görünce şaşıran çiftin utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı. İşte Berker Güven ile Nihal Yalçın'ın o halleri...