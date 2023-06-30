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Haberler Galeri Beyonce için Varşova’ya koştu! Ünlü oyuncu Pelin Akil heyecanını takipçileriyle paylaştı!
Giriş Tarihi: 30.06.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 07:29

Beyonce için Varşova’ya koştu! Ünlü oyuncu Pelin Akil heyecanını takipçileriyle paylaştı!

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Beyonce'nin Varşova'daki konseri için soyluğu Polonya'da aldı. Beyonce'nin stadyum konserini izleyen Pelin Akil, yaşadığı heyecan dolu anları da takipçileriyle paylaştı.

Beyonce için Varşova’ya koştu! Ünlü oyuncu Pelin Akil heyecanını takipçileriyle paylaştı!

Pelin Akil, Beyonce'nin Varşova'daki konseri için Polonya'ya gitti. Beyonce'nin stadyum konserini izleyen Akil, yaşadığı heyecan dolu anları da takipçileriyle paylaştı.

Beyonce için Varşova’ya koştu! Ünlü oyuncu Pelin Akil heyecanını takipçileriyle paylaştı!

Beyonce sahneye çıktığında heyecandan ağlamaya başlayan Akil, "Nasıl eğlendiğimi anlatamam. O gerçek bir kraliçe" diye de yorum yaptı.

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Beyonce için Varşova’ya koştu! Ünlü oyuncu Pelin Akil heyecanını takipçileriyle paylaştı!
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Beyonce için Varşova’ya koştu! Ünlü oyuncu Pelin Akil heyecanını takipçileriyle paylaştı!
Beyonce için Varşova’ya koştu! Ünlü oyuncu Pelin Akil heyecanını takipçileriyle paylaştı!
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