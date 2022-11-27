Giriş Tarihi: 27.11.2022 15:58
Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
16:13
Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! Mükemmel değişimi ağızları açık bıraktı
Bir döneme damga vuran "Bez Bebek" dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren çocuk oyuncu Asena Keskinci, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. 2007-2010 yılları arasında yayınlanan dizide kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan Asena Keskinci sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor. Instagram hesabından paylaştığı yayınladığı pozlarıyla adından söz ettiren genç oyuncunun mükemmel değişimi ise görenleri şaşırtıyor. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...