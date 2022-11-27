Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! Mükemmel değişimi ağızları açık bıraktı

2007-2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinin kızıl saçlı çocuk oyuncusu Asena Keskinci, artık bir genç kız oldu.