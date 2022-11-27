Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! Mükemmel değişimi ağızları açık bıraktı
Giriş Tarihi: 27.11.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 16:13

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! Mükemmel değişimi ağızları açık bıraktı

Bir döneme damga vuran "Bez Bebek" dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren çocuk oyuncu Asena Keskinci, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. 2007-2010 yılları arasında yayınlanan dizide kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan Asena Keskinci sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor. Instagram hesabından paylaştığı yayınladığı pozlarıyla adından söz ettiren genç oyuncunun mükemmel değişimi ise görenleri şaşırtıyor. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! Mükemmel değişimi ağızları açık bıraktı

2007-2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinin kızıl saçlı çocuk oyuncusu Asena Keskinci, artık bir genç kız oldu.

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! Mükemmel değişimi ağızları açık bıraktı

Kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci'nin sosyal medya paylaşımları da oldukça iddialı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! Mükemmel değişimi ağızları açık bıraktı

Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile dudak uçuklattı.

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! Mükemmel değişimi ağızları açık bıraktı

Asena Keskinci 336K takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla, övgüleri topluyor.

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! Mükemmel değişimi ağızları açık bıraktı

Şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen 21 yaşındaki genç oyuncu Asena Keskinci, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterine hayat vermişti. Keskinci, hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor:

SON DAKİKA