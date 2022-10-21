Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! ’Ölüm hayatı bitirir aşkı bitiremez’

Geçen hafta vefat eden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, GÜNAYDIN'a konuştu: Hiç kimse Billur'un yerini tutamaz. Bir daha sevebilir miyim bilmiyorum, sanmıyorum. Ölüm hayatı bitirir ama aşkı bitiremez. O hep yanımda, kalbimde olacak! Buğra Bahadırlı "Billur son nefesine kadar mücadele etti, beni bırakmak istemediğini hissettim. Hastaneye onun yanına her gittiğimde tıraş oluyor, en güzel kıyafetlerimi giyiyordum. Beni hep öyle görmek istiyordu. Bazen bilinci gidip geliyordu. Beni karşısında görünce 'Çok yakışıklısın' diyordu. O haliyle bile hayatımı güzelleştirmeye çalışıyordu."