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Haberler Galeri Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! 'Ölüm hayatı bitirir aşkı bitiremez'
Giriş Tarihi: 21.10.2022 06:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 06:26

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! 'Ölüm hayatı bitirir aşkı bitiremez'

Geçen hafta vefat eden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, GÜNAYDIN'a konuştu: Hiç kimse Billur'un yerini tutamaz. Bir daha sevebilir miyim bilmiyorum, sanmıyorum. Ölüm hayatı bitirir ama aşkı bitiremez. O hep yanımda, kalbimde olacak! Buğra Bahadırlı "Billur son nefesine kadar mücadele etti, beni bırakmak istemediğini hissettim. Hastaneye onun yanına her gittiğimde tıraş oluyor, en güzel kıyafetlerimi giyiyordum. Beni hep öyle görmek istiyordu. Bazen bilinci gidip geliyordu. Beni karşısında görünce 'Çok yakışıklısın' diyordu. O haliyle bile hayatımı güzelleştirmeye çalışıyordu."

Tuba KALÇIK
Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! ’Ölüm hayatı bitirir aşkı bitiremez’

6 gün önce hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Billur'dan 'anı yaşamayı' öğrenmiştim, o yüzden onu kaybetmeye kendimi hazırlamamıştım. Onu sevmeye, beslemeye odaklanmıştım" diyerek ekledi: "Kalbi ilahi aşkla doluydu, kanseri de tevekkül ile karşılamıştı. Cenazesinde insanların ağlamasını istemiyordu, 'Dram yapmayın' demişti. Biz de onu istediği gibi uğurladık"

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! ’Ölüm hayatı bitirir aşkı bitiremez’

Geçtiğimiz günlerde kanser yüzünden hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın 13 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı, büyük acı sonrası GÜNAYDIN'a konuştu. Bahadırlı, Kalkavan'ın son anlarından hayallerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! ’Ölüm hayatı bitirir aşkı bitiremez’

Kendinizi hazırlamış mıydınız?
Bu kadar kısa bir sürede onu kaybedeceğimi düşünmemiştim. Kanser tedavisi çok iyi gidiyordu. Hatta doktoru Billur'a "Son bir taramaya sokup seninle eylül konuşması yapacağız" demişti. Ama enfeksiyon kapacağını ve sonucun böyle olacağını kimse öngörmemişti. Hastaneye 'otel' derdi. Otelde çok kalmak istemiyordu ama evimizde kentsel dönüşümden dolayı tahliye süreci söz konusuydu. Bu da onu olumsuz etkiledi, hastanede kalmak istedi. Doktorlar 'üç ay ömür biçti' diye haberler çıktı ama doktorlar beni kenara çekip böyle bir şey söylemedi, kendi aralarındaki tahminleriymiş. Billur'un kanseri akciğere, karaciğere, kemiklerine ve mesanesine sıçramıştı. Ama doktorumuz vücudunda bu kadar tümör olmasına rağmen Billur mucizeler yaratıyor, literatüre geçecek demişti ama dirençli enfeksiyonla karşılaştı.

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! ’Ölüm hayatı bitirir aşkı bitiremez’

Son anına kadar yanındaydınız. Unutmadığınız bir an var mı?
Bilinci kapalıyken, maske ile oksijen veriyorlardı. Sadece göz teması kurmaya çalışıyordum. Gözlerine bakarken ona olan aşkımı anlatıyordum. Gözlerinden yaşlar süzülmüştü. Ben de ağlamaya başladım.

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! ’Ölüm hayatı bitirir aşkı bitiremez’

ÇEVRESİNE ÇOK DUYARLIYDI
Aklınızda başka hangi kareler kaldı?
Billur'u tek bir kareye sığdıracak olursam, o da, onun taziyesinde de kullandığım saçını kırmızı tokasıyla topladığı, tüm neşesiyle, ışıl, ışıl gözleri aşkla bakan halidir. Bir annenin gözünde nasıl olursan ol hep çocuksundur ya, Billur da benim için hep aşık olduğum kadındı. Tedavi sürecindeki fiziksel değişimi benim ona olan bakışımı, aşkımı değiştirmedi, ben onun ruhuna aşktım.

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