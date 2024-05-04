Giriş Tarihi: 04.05.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
16:30
Birçok kişi bilmiyordu... Onu Seda Sayan olarak tanıyoruz! Seda Sayan’ın gerçek ismini biliyor musunuz?
61 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Seda Sayan, son olarak ilginç bir hamlede bulunmuştu. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in soyadını sildirmek için dava açmıştı. Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Bu haberlerin ardından Seda Sayan'ın gerçek ismi de ortaya çıkmıştı. Seda Sayan olarak tanıdığımız ünlü şarkıcının gerçek adı bakın ne!