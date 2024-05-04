Birçok kişi bilmiyordu... Onu Seda Sayan olarak tanıyoruz! Seda Sayan’ın gerçek ismini biliyor musunuz?

Ünlü sanatçı, evlendikten sonra İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kızlık soyadını kullanmak için dava açmıştı. Sayan'ın avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede sanatçının isminin nüfus kayıtlarında 'Aysel Gürsaçer' olarak geçtiğini belirterek "Müvekkilim, Çağlar Ökten'le evlendikten sonra nüfus kayıtlarında soyadı 'Gürsaçer Ökten' olarak değişmiştir. Bu da resmi işlemlerde sorun yaratmaktadır. Müvekkilim, işlerinden dolayı kızlık soyadı olan 'Gürsaçer'i kullanmak istemektedir.

Çağlar Ökten'in de bu konuda rızası vardır" ifadelerini kullanmıştı. Duruşmada sanatçının 'Ökten' soyadının iptaline karar veren mahkeme, bundan sonra kızlık soyadı 'Gürsaçer'i kullanmasına karar vermişti...