Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
10:43
Bir dönem podyumların tozunu attırıyordu! 40 yaşındaki eski manken Lara Surol uzun zaman sonra ortaya çıktı!
40 yaşındaki emekli manken Lara Surol, bir dönem podyumların tozunu attırarak adından sıklıkla söz ettiriyordu. Eski manken mesleğini bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir şekilde yaşamını sürdürüyordu. Amerika'da yaşayan Surol, uzun zaman sonra ilk kez gazeteciler tarafından görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Lara Surol mujdeli haberi sevenlerine duyurdu!