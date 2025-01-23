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Haberler Galeri Bir dönem podyumların tozunu attırıyordu! 40 yaşındaki eski manken Lara Surol uzun zaman sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:43

Bir dönem podyumların tozunu attırıyordu! 40 yaşındaki eski manken Lara Surol uzun zaman sonra ortaya çıktı!

40 yaşındaki emekli manken Lara Surol, bir dönem podyumların tozunu attırarak adından sıklıkla söz ettiriyordu. Eski manken mesleğini bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir şekilde yaşamını sürdürüyordu. Amerika'da yaşayan Surol, uzun zaman sonra ilk kez gazeteciler tarafından görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Lara Surol mujdeli haberi sevenlerine duyurdu!

Bir dönem podyumların tozunu attırıyordu! 40 yaşındaki eski manken Lara Surol uzun zaman sonra ortaya çıktı!

2000'lere damga vurmuş eski manken Lara Surol, yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği ile hala dikkatleri çekiyor.

Bir dönem podyumların tozunu attırıyordu! 40 yaşındaki eski manken Lara Surol uzun zaman sonra ortaya çıktı!

Bir dönem Amerika'da yaşayan ve gözlerden uzak olan olan eski manken, sevenleri tarafından hala merak ediliyor.

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Bir dönem podyumların tozunu attırıyordu! 40 yaşındaki eski manken Lara Surol uzun zaman sonra ortaya çıktı!

Güzel manken son olarak kızı Jasmin ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Surol, müjdeli haberi verdi.

Bir dönem podyumların tozunu attırıyordu! 40 yaşındaki eski manken Lara Surol uzun zaman sonra ortaya çıktı!

"ARTIK GERİ DÖNDÜM"

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Surol, Amerika'da işlerinin yoğunluğu nedeniyle bulunduğunu belirtti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Surol, "Bir süredir Amerika'daydım, ancak artık geri döndüm.

Bir dönem podyumların tozunu attırıyordu! 40 yaşındaki eski manken Lara Surol uzun zaman sonra ortaya çıktı!

YENİ PROJELER ÇOK YAKINDA!

Çok yakında yeni projelerle ekranlarda olacağım. Oldukça heyecanlıyım, güzel bir dönem bizi bekliyor" diyerek sevenlerine müjde verdi.

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