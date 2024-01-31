Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:06
Bir dönem sahnelerin tozunu attırıyordu! Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon 60'ında da hala Bambi!
Geçtiğimiz yıllarda kendisine Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Burçin Orhon Kuşadası'nda inzivaya çekilmişti. Tiyatrocu Süheyl Uygur ile evliliklerinde 26 yılı deviren Burçin Orhon aradan geçen yıllara rağmen hala "Bambi" olarak anılıyor. Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor. İşte Süheyl Uygur'un eşi Bambi Burçin Orhon'un son hali...