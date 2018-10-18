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Bir döneme damga vurmuşlardı

Giriş Tarihi: 18.10.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 12:16
Bir döneme damga vurmuşlardı

Efsane filmlerden biri olan Back to the Future, Türkçe ismiyle Geleceğe Dönüş filminin başrol oyuncusu olan Michael J. Fox şimdi ne yapıyor?

Bir döneme damga vurmuşlardı

Amerikalı bir lise öğrencisi olan Marty McFly'ın zaman yolculuğu sırasında yaşadığı serüvenleri anlatan Geleceğe Dönüş'ün başrol oyuncusuydu Michael J. Fox...

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Bir döneme damga vurmuşlardı

Film 28 yılda gişe rekortmeni bir üçlemeye ve bir bilim kurgu fenomenine dönüştü.

Bir döneme damga vurmuşlardı

Peki bu süre içinde filmin yıldızının hayatı nasıl değişti?

Bir döneme damga vurmuşlardı

Seride başrolü oynayan ve o zamana kadar sıradan bir pembe dizi oyuncusu olan Michael J. Fox Marty McFly rolüyle uluslararası şöhrete sahip bir film yıldızına dönüştü.

Bir döneme damga vurmuşlardı

1961 doğumlu Michael J. Fox ise ilk film sırasında 24 yaşında gencecik bir delikanlıydı. Fakat hayat ona biraz acımasız davrandı.990 yılında Parkinson hastalığı belirtileri gösteren aktör bugün kök hücresi araştırmalarının önde gelen savunucularından biri oldu.

Bir döneme damga vurmuşlardı

1998 yılından bu yana Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. Hastalığı yüzünden zaman zaman konuşmakta, hareket etmekte güçlük çekiyor. Bu nedenle de hastalığının teşhisinden sonra oyunculuk kariyerine son vermiş ve yalnızca belgesel seslendirmeleri yapıyor.

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