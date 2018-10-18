Bir döneme damga vurmuşlardı

Efsane filmlerden biri olan Back to the Future, Türkçe ismiyle Geleceğe Dönüş filminin başrol oyuncusu olan Michael J. Fox şimdi ne yapıyor? Amerikalı bir lise öğrencisi olan Marty McFly'ın zaman yolculuğu sırasında yaşadığı serüvenleri anlatan Geleceğe Dönüş'ün başrol oyuncusuydu Michael J. Fox... Film 28 yılda gişe rekortmeni bir üçlemeye ve bir bilim kurgu fenomenine dönüştü. Peki bu süre içinde filmin yıldızının hayatı nasıl değişti? Seride başrolü oynayan ve o zamana kadar sıradan bir pembe dizi oyuncusu olan Michael J. Fox Marty McFly rolüyle uluslararası şöhrete sahip bir film yıldızına dönüştü. 1961 doğumlu Michael J. Fox ise ilk film sırasında 24 yaşında gencecik bir delikanlıydı. Fakat hayat ona biraz acımasız davrandı.990 yılında Parkinson hastalığı belirtileri gösteren aktör bugün kök hücresi araştırmalarının önde gelen savunucularından biri oldu. 1998 yılından bu yana Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. Hastalığı yüzünden zaman zaman konuşmakta, hareket etmekte güçlük çekiyor. Bu nedenle de hastalığının teşhisinden sonra oyunculuk kariyerine son vermiş ve yalnızca belgesel seslendirmeleri yapıyor.