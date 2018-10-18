Bir döneme damga vurmuşlardı

1998 yılından bu yana Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. Hastalığı yüzünden zaman zaman konuşmakta, hareket etmekte güçlük çekiyor. Bu nedenle de hastalığının teşhisinden sonra oyunculuk kariyerine son vermiş ve yalnızca belgesel seslendirmeleri yapıyor.