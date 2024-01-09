Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu! Şimdi kafasında muz kabuğuyla sokaklarda dolaşıyor! 48 yaşındaki Murat Prosçiler’in son hali inanılır gibi değil

Bir dönemin en yakışıklı oyuncularından olan Murat Prosçiler Kıvılcım, Koçum Benim, Kavak Yelleri, İki Genç Kız, Kavak Yelleri, Poyraz Karayel, Karadayı, 20 Dakika ve son olarak ise 'Elif' adlı gibi yapımda yer almıştı.