Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
11:31
Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu! Şimdi kafasında muz kabuğuyla sokaklarda dolaşıyor! 48 yaşındaki Murat Prosçiler'in son hali inanılır gibi değil
Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu Murat Prosçiler. Kıvılcım, Koçum Benim, Kavak Yelleri, İki Genç Kız, Kavak Yelleri, Poyraz Karayel, Karadayı ve 20 Dakika gibi yapımlarla adından söz ettirmişti. 'Merlin' dizisinde Merlin'i, 'Aynalı Tahir'de de Alişan'ı seslendirmişti. Şimdi 48 yaşında olan oyuncu ve seslendirme sanatçısı yıllar sonra ortaya çıktı. Murat Prosçiler'in son hali görenleri şoke etti.