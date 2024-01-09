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Haberler Galeri Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu! Şimdi kafasında muz kabuğuyla sokaklarda dolaşıyor! 48 yaşındaki Murat Prosçiler'in son hali inanılır gibi değil
Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 11:31

Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu! Şimdi kafasında muz kabuğuyla sokaklarda dolaşıyor! 48 yaşındaki Murat Prosçiler'in son hali inanılır gibi değil

Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu Murat Prosçiler. Kıvılcım, Koçum Benim, Kavak Yelleri, İki Genç Kız, Kavak Yelleri, Poyraz Karayel, Karadayı ve 20 Dakika gibi yapımlarla adından söz ettirmişti. 'Merlin' dizisinde Merlin'i, 'Aynalı Tahir'de de Alişan'ı seslendirmişti. Şimdi 48 yaşında olan oyuncu ve seslendirme sanatçısı yıllar sonra ortaya çıktı. Murat Prosçiler'in son hali görenleri şoke etti.

Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu! Şimdi kafasında muz kabuğuyla sokaklarda dolaşıyor! 48 yaşındaki Murat Prosçiler’in son hali inanılır gibi değil

Bir dönemin en yakışıklı oyuncularından olan Murat Prosçiler Kıvılcım, Koçum Benim, Kavak Yelleri, İki Genç Kız, Kavak Yelleri, Poyraz Karayel, Karadayı, 20 Dakika ve son olarak ise 'Elif' adlı gibi yapımda yer almıştı.

Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu! Şimdi kafasında muz kabuğuyla sokaklarda dolaşıyor! 48 yaşındaki Murat Prosçiler’in son hali inanılır gibi değil

Murat Prosçiler, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu! Şimdi kafasında muz kabuğuyla sokaklarda dolaşıyor! 48 yaşındaki Murat Prosçiler’in son hali inanılır gibi değil

Oyuncu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu! Şimdi kafasında muz kabuğuyla sokaklarda dolaşıyor! 48 yaşındaki Murat Prosçiler’in son hali inanılır gibi değil

Kafasında muz kabuğuyla kameralara yansıyan ünlü isim, görenleri hayrete düşürdü.

Bir dönemin en yakışıklı oyuncusuydu! Şimdi kafasında muz kabuğuyla sokaklarda dolaşıyor! 48 yaşındaki Murat Prosçiler’in son hali inanılır gibi değil

"NE YAPAYIM?"

Prosçiler, gazetecilerin "Kafanızda niye muz kabuğunu taşıyorsunuz?" sorusu karşısında gülerek, "Ne yapayım? Çöp kutusu bulamadığım için kafamda taşımak zorunda kaldım" yanıtını verdi.

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