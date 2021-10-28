Bir dönemin gözde mankeni Merve İldeniz’in kızı annesinin izinden gidiyor! Leyla Önal güzelliğiyle adeta büyüledi…

Bir dönemin ünlü mankeni Merve İldeniz'in fotoğrafçı Serdar Önal'dan olan kızı Leyla Önal, annesinin izinden gidiyor! Üniversitede psikoloji eğitimi almak için bir süre önce Amsterdam'a giden Leyla, iş hayatına da atıldı. Leyla, Ulla Models adlı bir mankenlik ajansına kaydoldu. Ardından birçok iş teklifi alan genç manken, bu yolda ilerlemeye başladı. Katalog çekimlerinin aranılan yüzü haline gelen Leyla, geçtiğimiz aylarda da büyük bir deneyim yaşadı. Çiçeği burnunda manken, Amsterdam Fashion Week'te ünlü modellerle aynı defilede yer aldı.