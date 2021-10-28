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Haberler Galeri Bir dönemin gözde mankeni Merve İldeniz’in kızı annesinin izinden gidiyor! Leyla Önal güzelliğiyle adeta büyüledi…
Giriş Tarihi: 28.10.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 11:37

Bir dönemin gözde mankeni Merve İldeniz’in kızı annesinin izinden gidiyor! Leyla Önal güzelliğiyle adeta büyüledi…

Bir dönemin ünlü mankeni Merve İldeniz'in fotoğrafçı Serdar Önal'dan olan kızı Leyla Önal, annesinin izinden gidiyor! Üniversitede psikoloji eğitimi almak için bir süre önce Amsterdam'a giden Leyla, iş hayatına da atıldı. Leyla, Ulla Models adlı bir mankenlik ajansına kaydoldu. Ardından birçok iş teklifi alan genç manken, bu yolda ilerlemeye başladı. Katalog çekimlerinin aranılan yüzü haline gelen Leyla, geçtiğimiz aylarda da büyük bir deneyim yaşadı. Çiçeği burnunda manken, Amsterdam Fashion Week'te ünlü modellerle aynı defilede yer aldı.

MERVE YURTYAPAN
Bir dönemin gözde mankeni Merve İldeniz’in kızı annesinin izinden gidiyor! Leyla Önal güzelliğiyle adeta büyüledi…

Bir dönemin gözde mankeni Merve İldeniz'in fotoğrafçı Serdar Önal'dan olan kızı Leyla Önal, annesinin izinden gidiyor. Leyla, Amsterdam'da podyuma çıkıyor, fotomodellik yapıyor.

Bir dönemin gözde mankeni Merve İldeniz’in kızı annesinin izinden gidiyor! Leyla Önal güzelliğiyle adeta büyüledi…

90'LI yılların en gözde mankenlerinden biri olan Merve İldeniz, hayatını fotoğrafçı Serdar Önal'la birleştirmiş ardından da podyumlara veda etmişti.

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Bir dönemin gözde mankeni Merve İldeniz’in kızı annesinin izinden gidiyor! Leyla Önal güzelliğiyle adeta büyüledi…

Evlilik sonrası İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşen çift, bir süre önce yollarını ayırmıştı. Ünlü ikilinin kızları Leyla ise artık büyüdü ve bir süre önce psikoloji eğitimi almak için Amsterdam'ın yolunu tuttu.

Bir dönemin gözde mankeni Merve İldeniz’in kızı annesinin izinden gidiyor! Leyla Önal güzelliğiyle adeta büyüledi…

Leyla, bir yandan okurken bir yandan da çalışmaya başladı ve Amsterdam'daki

Bir dönemin gözde mankeni Merve İldeniz’in kızı annesinin izinden gidiyor! Leyla Önal güzelliğiyle adeta büyüledi…

Ulla Models adlı bir mankenlik ajansına kaydoldu. Birçok iş teklifi alan genç manken, bu yolda ilerlemeye başladı.

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