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Haberler Galeri Bir dönemin ünlü oryantaliydi! Tanyeli maneviyata yöneldi "Dua yapıyorum güçlü oluyorum..."
Giriş Tarihi: 14.10.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 13:24

Bir dönemin ünlü oryantaliydi! Tanyeli maneviyata yöneldi "Dua yapıyorum güçlü oluyorum..."

Bir dönem sahnelerin vazgeçilmez dansçılarından olan oryantal Tanyeli, 99 kiloyu görünce mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelmişti. Operasyonu başarılı geçen ünlü isim, eski formuna kavuşmuştu. Mide küçültme ameliyatı ile zayıflayan Tanyeli'nin son görüntüsü sosyal medyayı sallamıştı. Bir döneme damga vuran ünlü oryantal Tanyeli Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına katıldı. Ünlü oryantel, dikkat çekici itiraflarıyla şaşırtttı.

Bir dönemin ünlü oryantaliydi! Tanyeli maneviyata yöneldi Dua yapıyorum güçlü oluyorum...

Bir döneme şovlarıyla damga vuran oryantal Tanyeli, aldığı kilolardan kurtulmak için ameliyat masasına yatmıştı. 99 kiloya çıkan Tanyeli, geçirdiği mide ameliyatıyla hızla kilo verdi.

Bir dönemin ünlü oryantaliydi! Tanyeli maneviyata yöneldi Dua yapıyorum güçlü oluyorum...

Oryantal Tanyeli Tanyeli şöhretinin doruğundayken 2014 yılında İlker Sünneli ile nikah masasına oturmuştu.

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Bir dönemin ünlü oryantaliydi! Tanyeli maneviyata yöneldi Dua yapıyorum güçlü oluyorum...

Tanyeli, evlendikten sonra uzun süredir eşiyle birlikte Avustralya'da hayatını sürdürüyordu.

Bir dönemin ünlü oryantaliydi! Tanyeli maneviyata yöneldi Dua yapıyorum güçlü oluyorum...

Mide küçültme ameliyatı olmak için geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen Tanyeli, Üsküdar'da bulunan bir hastanede bıçak altına yatmıştı.

Bir dönemin ünlü oryantaliydi! Tanyeli maneviyata yöneldi Dua yapıyorum güçlü oluyorum...

99 kilo'ya çıkan Tanyeli özel bir teknikle gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatı ile eski formuna kavuştu.

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