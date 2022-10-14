Giriş Tarihi: 14.10.2022 13:17
Güncelleme Tarihi: 14.10.2022
13:24
Bir dönemin ünlü oryantaliydi! Tanyeli maneviyata yöneldi "Dua yapıyorum güçlü oluyorum..."
Bir dönem sahnelerin vazgeçilmez dansçılarından olan oryantal Tanyeli, 99 kiloyu görünce mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelmişti. Operasyonu başarılı geçen ünlü isim, eski formuna kavuşmuştu. Mide küçültme ameliyatı ile zayıflayan Tanyeli'nin son görüntüsü sosyal medyayı sallamıştı. Bir döneme damga vuran ünlü oryantal Tanyeli Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına katıldı. Ünlü oryantel, dikkat çekici itiraflarıyla şaşırtttı.