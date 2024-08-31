Giriş Tarihi: 31.08.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
10:55
Bir Gece Masalı için geri sayım başladı! Su Burcu Yazgı Coşkun yeni rolünü anlattı! "Canfeza’yı aşk ayakta tutuyor"
3 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayan, yapımını NGM'nin üstlendiği Bir Gece Masalı'nın sevilen genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, yeni dizisi ve rolüne dair özel açıklamalarda bulundu. Su Burcu Yazgı Coşkun, 'Canfeza, çok masum ve duru bir karakter. Bir anda, hiç beklemediği ve aklının ucundan
bile geçmeyecek bambaşka bir dünyanın içinde buluyor kendini. Ancak asla umudunu kaybetmiyor' dedi.