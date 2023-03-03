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Haberler Galeri 'Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Son hali ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 03.03.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 07:04

'Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Son hali ağızları açık bıraktı!

Henüz 9 yaşındayken katıldığı Bir Şarkısın Sen isimli yarışma programıyla adını geniş kitlelere duyuran "Fındık Kurdu Berna" lakaplı Berna Karagözoğlu güzeller güzeli bir genç kız oldu! Berna Karagözoğlu, Atv ekranlarında yayınlanan yarışmada kısa süre içerisinde herkesin çok sevdiği bir yarışmacı haline geldi. Sesi ve sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, son haliyle ağızları açık bıraktı. Karagözoğlu şimdilerde müziğe olan ilgisini kişisel YouTube kanalı üzerinden devam ettiriyor. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Son hali ağızları açık bıraktı!

Berna Karagözoğlu, ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un üstlendiği ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasıyla adını duyurdu. Program yayınlandığı sırada 9 yaşında olan Berna Karagözoğlu şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Son hali ağızları açık bıraktı!

Berna Karagözoğlu katıldığı Bir Şarkısın Sen şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınmış, kısa süre içerisinde herkesin tanıdığı ve sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.

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’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Son hali ağızları açık bıraktı!

O zamanlar 9 yaşında olan Karagözoğlu şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız olduÇ

’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Son hali ağızları açık bıraktı!

Neşeli halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu "Büyümüş de küçülmüş" yorumları alıyordu.

’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Son hali ağızları açık bıraktı!

Şimdilerde 20 yaşında genç bir kız olan Karagözoğlu YouTube üzerinden şarkı söylemeye devam ediyor.

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