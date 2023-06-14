Giriş Tarihi: 14.06.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 06:28

'Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı şimdi 23 yaşında! Güzelliğiyle dudak uçuklattı

Henüz 9 yaşındayken katıldığı Bir Şarkısın Sen isimli yarışma programıyla adını geniş kitlelere duyuran "Fındık Kurdu Berna" lakaplı Berna Karagözoğlu güzeller güzeli bir genç kız oldu! Berna Karagözoğlu, Atv ekranlarında yayınlanan yarışmada kısa süre içerisinde herkesin çok sevdiği bir yarışmacı haline geldi. Sesi ve sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, son haliyle ağızları açık bıraktı. Karagözoğlu şimdilerde müziğe olan ilgisini kişisel YouTube kanalı üzerinden devam ettiriyor. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...