Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten'i kim kaçırdı? Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç doğal güzelliğiyle büyüledi...

GÜLTEN'İ KİM KAÇIRIYOR?

Gülten'e aşkından vazgeçmeye asla niyeti olmayan Çetin, onunla konuşmanın ve ikna etmenin yollarını aramaya devam ediyor. Ancak gündüz vakti Gülten'in bahçe duvarının arkasından kaçırılması, her şeyi değiştirecektir! Gülten, yüzleri kapalı iki kişi tarafından kaçırılır!

Başarılı oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünde taht kuran Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayan genç oyuncularından Selin Genç son dönemin merak edilen yeteneklerinden. Çukurova'nın Gülten'i olarak izlediğimiz güzel oyuncu Selin Genç oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de seyircinin dikkatini çekmeyi başaran isimlerden.