Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Genç süper minisiyle yaktı geçti! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kusursuz fiziği ile büyüledi!

Bir Zamanlar Çukurova'da yıldızı parlayan isimlerden biri de Gülten karakteri ile izlediğimiz Selin Genç oldu. Son dönemin merak edilen yeteneklerinden olan Selin Genç oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Gerçek hayatta dizideki karakterden çok farklı görünen Selin Genç paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırtıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç son olarak süper mini sarı elbisesiyle yaptığı paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Selin Genç'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı.