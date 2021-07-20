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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Genç süper minisiyle yaktı geçti! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kusursuz fiziği ile büyüledi!
Giriş Tarihi: 20.07.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 14:42

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Genç süper minisiyle yaktı geçti! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kusursuz fiziği ile büyüledi!

Bir Zamanlar Çukurova'da yıldızı parlayan isimlerden biri de Gülten karakteri ile izlediğimiz Selin Genç oldu. Son dönemin merak edilen yeteneklerinden olan Selin Genç oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Gerçek hayatta dizideki karakterden çok farklı görünen Selin Genç paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırtıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç son olarak süper mini sarı elbisesiyle yaptığı paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Selin Genç'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Genç süper minisiyle yaktı geçti! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kusursuz fiziği ile büyüledi!

Atv'nin sevilen yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gülten rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç oyuncu Selin Genç, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarını öne çıkıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Genç süper minisiyle yaktı geçti! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kusursuz fiziği ile büyüledi!

Bir Zamanlar Çukurova'nın dikkat çeken isimlerinden Selin Genç, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Genç süper minisiyle yaktı geçti! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kusursuz fiziği ile büyüledi!

27 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Genç süper minisiyle yaktı geçti! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kusursuz fiziği ile büyüledi!

Güzel oyuncu şimdilerde sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Mütevazı tarzıyla takdir toplayan Selin Genç'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Selin Genç süper minisiyle yaktı geçti! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kusursuz fiziği ile büyüledi!

SELİN GENÇ SARI ELBİSESİYLE TAM NOT ALDI

Sezonun yorgunluğunu tatilde atan Selin Genç'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.

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