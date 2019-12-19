Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin ile Fekeli’si Kerem Alışık çok şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 49. bölümünde heyecan dolu anlar seyircisini bekliyor. 40 yıl boyunca aşkını kalbinde saklayan Fekeli, bu aşkı tam Hünkar dahil herkese haykırmışken, bambaşka hayatlar yaşadıkları zamanın Hünkar'ı ile karşılaşır! Nikah masasına gitmek üzere iken Züleyha, Fekeli'ye kaderini değiştiren gerçek Hünkar'ı anlattı. Fekeli duyduklarının şokunu yaşarken, Hünkar da kendi yaptıklarını ilk kez bu kadar çıplak haliyle Züleyha'dan duymanın şokundadır. Tüm Adana, Fekeli ve Hünkar'ın evlilik haberiyle çalkalanırken, Demir'in ise annesine öfkesi soğuyacak gibi değil! Yaman efsanesini artık içinde Hünkar olmadan sürdürmeye kararlı olan Demir, geri dönülmez adımlar atacaktır. Ancak Demir'in annesine olan öfkesi bile Züleyha'nın yaptıklarını anlamasına yetmez! Züleyha'nın yaptıklarını öğrendiğinde bir kriz daha çıkacaktır. Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin ile Fekeli'si Kerem Alışık hakkında araştırma yapan takipçileri iki ünlü yıldızın en çok yaşlarını merak etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin ile Fekeli'si Kerem Alışık yaşları…