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  • Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin ile Fekeli’si Kerem Alışık çok şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

’nın ’ı ile ’si çok şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'nın 49. bölümünde heyecan dolu anlar seyircisini bekliyor. 40 yıl boyunca aşkını kalbinde saklayan , bu aşkı tam dahil herkese haykırmışken, bambaşka hayatlar yaşadıkları zamanın Hünkar'ı ile karşılaşır! Nikah masasına gitmek üzere iken Züleyha, Fekeli'ye kaderini değiştiren gerçek Hünkar'ı anlattı. Fekeli duyduklarının şokunu yaşarken, Hünkar da kendi yaptıklarını ilk kez bu kadar çıplak haliyle Züleyha'dan duymanın şokundadır. Tüm Adana, Fekeli ve Hünkar'ın evlilik haberiyle çalkalanırken, Demir'in ise annesine öfkesi soğuyacak gibi değil! Yaman efsanesini artık içinde Hünkar olmadan sürdürmeye kararlı olan Demir, geri dönülmez adımlar atacaktır. Ancak Demir'in annesine olan öfkesi bile Züleyha'nın yaptıklarını anlamasına yetmez! Züleyha'nın yaptıklarını öğrendiğinde bir kriz daha çıkacaktır. Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı ile Fekeli'si hakkında araştırma yapan takipçileri iki ünlü yıldızın en çok yaşlarını merak etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin ile Fekeli'si Kerem Alışık yaşları…

Giriş Tarihi: 19.12.2019 07:16 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 07:32
Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin ile Fekeli’si Kerem Alışık çok şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

ATV'nin beğeni ile izlenen dizi 'da bomba gibi bir bölüm bu akşam izleyenleri ile buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 49. bölümünde bakın neler olacak? Bir yandan Yılmaz'dan vazgeçmek istemeyen, bir yandan da yaptıklarını bir türlü hazmedemeyen Müjgan, küçük konaktaki hayatıyla birlikte savaşın içinde yer almaya başlar.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin ile Fekeli’si Kerem Alışık çok şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

Behice'nin verdiği akıl ile artık gözünü Züleyha'dan ayırmayacaktır. Çetin'le evlenmesinin doğru olmayacağına inancı süren Gülten, Rüstem'le buluşup bir an önce evlenmek için hazırlıklara başlar.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin ile Fekeli’si Kerem Alışık çok şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

Tüm bu olan biten Çetin'i daha çok çileden çıkaracaktır. Şermin, Behice ile ittifak yaparak Yamanları bitirme hayallerine devam eder. Hatip'le de gizli gizli görüşürler.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin ile Fekeli’si Kerem Alışık çok şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

Behice bu durumu fark etse de sesini çıkarmayacaktır. Hatip'in Adana cemiyet ve ticaret hayatı içinde elde edeceği bir başarı ise herkesi çok şaşırtacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin ile Fekeli’si Kerem Alışık çok şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

Üstelik bu başarı, Demir ve Yılmaz arasındaki savaşı da bambaşka bir cepheye taşıyacaktır. da bu hafta bütün sırlar ortaya çıkıyor.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin ile Fekeli’si Kerem Alışık çok şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

'nın ile 'si bu akşam ki bölüme damga vuracaklar.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin ile Fekeli’si Kerem Alışık çok şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

'nın yıldızları hakkında araştırma yapanlar iki ünlü isimin de yaşını merak ettiler. İşte merak edenler için Bir Zamanlar Çukurova'nın ile 'si 'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

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