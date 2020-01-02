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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin’i doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Sibel Taşçıoğlu’nun hiç bilmediğiniz hali!

'nın ’i doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte ’nun hiç bilmediğiniz hali!

atv'nin merakla izlenen dizisi '', 2'nci sezonunda da tüm dengelerin değiştiği heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelmeye devam ediyor. 50. Bölümü heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da bakın neler olmuştu? bir kez daha Demir'in başını yaktı! Yine para istemek için şirketin kapısını aşındıran Şermin, tesadüfen ele geçirdiği bir posta ile Hatip'e büyük bir bilgi vermiş oldu! Demir ve Hünkar'ın milyonlar kazanmak umuduyla hazırlandıkları ihalenin haberi bu sayede Yılmaz ve Fekeli'yi ulaştı. Demir, ihaleyi kaybetmekle kalmadı, ihale için aldığı tonlarca gıda da depolarında kaldı. Yaman Holding'i iflasa kadar götürebilecek olaylar yaşanırken, iki düşman ailenin bebekleri de dünyaya gelmeye karar verdi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i bu hafta da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i Sibel Taşçıoğlu başarılı oyuncuğuyla herkesi kendine hayran bıraktırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'yı severek izleyen takipçileri Sibel Taşçıoğlu'nun gerçek hayattaki halini görünce çok şaşırıyor. Daha çok doğallığı tercih eden güzel oyuncunun makyajsız hali takipçileri tarafından büyük bir beğeni alıyor. İşte Sibel Taşçıoğlu ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Giriş Tarihi: 02.01.2020 07:24 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 07:32
Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin’i doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Sibel Taşçıoğlu’nun hiç bilmediğiniz hali!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği '', ekran macerasının 50'inci bölümünde yine nefesleri kesti. Dizinin perşembe akşamı yayınlanan bölümü, Çukurova'nın hakimi Yamanlar için zor bir dönemin kapılarını açtı! Üstelik bölüm, hikayenin iki bebeğinin de doğum sancıları ile sona erdi!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin’i doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Sibel Taşçıoğlu’nun hiç bilmediğiniz hali!

Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenen Müjgan, artık Züleyha'ya karşı önlenemez öfkesi ile gerçek anlamda bir savaşa başladı. Bu sırada, Çiftliğe bir hediye paketi içinde gelen bebek arabasını Züleyha'nın teslim alması da savaşın fitilini ateşledi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin’i doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Sibel Taşçıoğlu’nun hiç bilmediğiniz hali!

Müjgan, Demir'in yeni doğacak çocuğu için duyduğu heyecanı kıskandı. Ancak sonra bebek arabasını Yılmaz'ın aldığı ortaya çıkınca da öfkesi dinmedi ve konağın bahçesinde herkesi hayrete düşüren bir Müjgan'a dönüştü! Bebek arabasını Yamanların adeta kapısına attı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin’i doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Sibel Taşçıoğlu’nun hiç bilmediğiniz hali!

Müjgan, evde yalnızken sancısı tuttu ve kendini hastaneye attı. Aynı dakikalarda Züleyha da, Müjgan'ın tavırlarını konuşmak için Yılmaz'la buluştuğunda sancısı tuttu! Dizinin nefes kesen 50. Bölümü, hastanede hayat ve ölüm arasındaki çizgiyi ayıran ses ile sona erdi!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin’i doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Sibel Taşçıoğlu’nun hiç bilmediğiniz hali!

'nın 'i bu hafta da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i Sibel Taşçıoğlu başarılı oyuncuğuyla herkesi kendine hayran bıraktırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'yı severek izleyen takipçileri Sibel Taşçıoğlu'nun gerçek hayattaki halini görünce çok şaşırıyor. Daha çok doğallığı tercih eden güzel oyuncunun makyajsız hali takipçileri tarafından büyük bir beğeni alıyor. İşte Sibel Taşçıoğlu ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin’i doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Sibel Taşçıoğlu’nun hiç bilmediğiniz hali!

HADİSE

Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin’i doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Sibel Taşçıoğlu’nun hiç bilmediğiniz hali!
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