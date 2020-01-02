Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin’i doğal güzelliğiyle büyüledi! İşte Sibel Taşçıoğlu’nun hiç bilmediğiniz hali!

atv'nin merakla izlenen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 2'nci sezonunda da tüm dengelerin değiştiği heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelmeye devam ediyor. 50. Bölümü heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da bakın neler olmuştu? Şermin bir kez daha Demir'in başını yaktı! Yine para istemek için şirketin kapısını aşındıran Şermin, tesadüfen ele geçirdiği bir posta ile Hatip'e büyük bir bilgi vermiş oldu! Demir ve Hünkar'ın milyonlar kazanmak umuduyla hazırlandıkları ihalenin haberi bu sayede Yılmaz ve Fekeli'yi ulaştı. Demir, ihaleyi kaybetmekle kalmadı, ihale için aldığı tonlarca gıda da depolarında kaldı. Yaman Holding'i iflasa kadar götürebilecek olaylar yaşanırken, iki düşman ailenin bebekleri de dünyaya gelmeye karar verdi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i Sibel Taşçıoğlu bu hafta da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i Sibel Taşçıoğlu başarılı oyuncuğuyla herkesi kendine hayran bıraktırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'yı severek izleyen takipçileri Sibel Taşçıoğlu'nun gerçek hayattaki halini görünce çok şaşırıyor. Daha çok doğallığı tercih eden güzel oyuncunun makyajsız hali takipçileri tarafından büyük bir beğeni alıyor. İşte Sibel Taşçıoğlu ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…