Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek son paylaşımı ile romandan fırlamış gibi... Hilal Altınbilek'in tarzına beğeni yağdı...

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? sorusunun cevabı sosyal medyada en çok merak edilenler arasında. Büyük bir hayran kitlesi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yılbaşının araya girmesi ile iki haftalık tatile giren diziler arasında Bir Zamanlar Çukurova da var. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünü izlemek için sabırsızlanan hayranları sosyal medyada en çok Bir Zamanlar Çukurova'yı arattı. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek iki haftalık arada sevenlerine paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor. Hilal Altınbilek'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara beğeni ve yorum yağıyor. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek son yaptığı paylaşımdaki tarzı ile yine ilgi odağı oldu. Hilal Altınbilek güzelliğiyle göz kamaştırdığı fotoğrafına "Bir Agatha Christie romanından fırlamışçasına..." notunu düştü. Hilal Altınbilek son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında. Şu sıralar çekimler nedeniyle neredeyse tam bir Adanalı olan Hilal Altınbilek aslen nereli? İşte Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...