Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek son paylaşımı ile romandan fırlamış gibi... Hilal Altınbilek'in tarzına beğeni yağdı...

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek iki haftalık arada sevenlerine paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor. Hilal Altınbilek'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara beğeni ve yorum yağıyor. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek son yaptığı paylaşımdaki tarzı ile yine ilgi odağı oldu. Hilal Altınbilek güzelliğiyle göz kamaştırdığı fotoğrafına "Bir Agatha Christie romanından fırlamışçasına..." notunu düştü. Hilal Altınbilek son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında. Şu sıralar çekimler nedeniyle neredeyse tam bir Adanalı olan Hilal Altınbilek aslen nereli? İşte Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...