Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi güzelliğiyle büyüledi! İşte Bir Zamanlar Çukurova başrol oyuncusu Hilal Altınbilek'in annesi...

Bir Zamanlar Çukurova 53. bölüm ile bu akşam ekranlara gelecek. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 53. bölüm ile yine heyecanı doruklara çıkarak. Bir Zamanlar Çukurova 53. bölümünde; Tam ihale darbesini atlattım derken, İstanbul'daki tüm mülklerini de Fekeli ve Yılmaz'a kaptırdığını öğrenen Demir, aklını kaybetmek üzeredir! Züleyha'nın çocuklarını ayıracağı korkusu ile Hünkar'ın ileride ne olur ne olmaz diye mülkleri Leyla'nın üzerine yapmak istemesi de kafasını iyice karıştırmıştır. Tüm bu karmaşa içinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir, otomobilini uçurumun kıyısında durdurabilir! Perşembe akşamlarına adını altın harflerle yazdıran Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncularından Hilal Altınbilek de bu isimlerden biri. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek sosyal medyada da oldukça merak edilen isimlerden. Instagram'da 555 bin takipçisi olan Hilal Altınbilek hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in sosyal medya hesabını inceleyenlerin karşısına oldukça şaşırdıkları bir fotoğraf çıkıyor. Hilal Altınbilek'in annesi ile yaptığı paylaşımı görenlerin ağzı açık kalıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Hilal Altınbilek ile abla kardeş gibi görünen Hilal Altınbilek'in annesine beğeni yağdı... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...