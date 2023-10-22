Giriş Tarihi: 22.10.2023 14:46
Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi... Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci "Bir insan hiç mi yaşlanmaz" dedirtti!
Türk dizi tarihine adını yazdıran gençlik dizilerinden olan Kavak Yelleri tekrarları ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken oyuncularının değişimleri dikkat çekiyor. Dizide canlandırdığı 'Deniz Akça' karakteriyle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci ise 11 yılda neredeyse hiç değişmedi. 2007-2011 yılları arasında yayımlanan gençlik ve drama türündeki Kavak Yellerin'de; Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Sarp Apak gibi birçok ünlü isim yer almıştı. Özellikle Pelin Karahan ve Aslı Enver'in bugünkü şöhretlerinin temeli olan Kavak Yelleri dizisi oyuncularının son halleri merak konusu oldu. Kavak Yelleri'nin Deniz'i yakışıklı oyuncu İbrahim Kendirci sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. "Bir insan hiç mi yaşlanmaz" yorumları yapılan İbrahim Kendirci'nin kaslı vücudu ile yaptığı paylaşımlara beğeni yağıyor. İşte zamana kafa tutan Kavak Yelleri'nin yakışıklı Deniz'i İbrahim Kendirci'nin son hali...