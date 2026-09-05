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Haberler Galeri Magazin Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa'dan itiraf gibi sözler: 'Sokağa çıkamıyordum şimdi...'
Giriş Tarihi: 05.09.2026 08:15 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 08:19

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa'dan itiraf gibi sözler: "Sokağa çıkamıyordum şimdi..."

Bir döneme damga vuran Ali Rıza Binboğa, Nişantaşı'nda geçmişe dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Şöhretinin zirvesindeyken sokağa çıkmakta bile zorlandığını söyleyen usta sanatçının "Nişantaşı'na çıkamıyordum" sözleri şaşırttı.

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Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Şarkıcı Ali Rıza Binboğa, Nişantaşı'nda görüntülendi. Sanatçı, "Geçmişte Teşvikiye'de kaldığım için dostlarım var. Arada sırada sohbet ediyorum."

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

İŞTE SON HALİ!

"Dostlarla bağı kesmemek lazım. O dönem sokakta yürümek benim için zordu. Çok fazla ilgi vardı. Mesela Nişantaşı'na çıkamıyordum, etraftaki vatandaşlar sohbet etmek istiyordu" diye konuştu.

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Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Sosyal medyada paylaşılan karelerde huzurlu aile yaşantısıyla dikkat çeken eski yarışmacı için kullanıcılar, "Bu gerçekten Erdem mi?" ve "Zaman ne çabuk geçiyor" yorumlarında bulundu.

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Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

MÜZİK DÜNYASINDAN KAYBOLAN DİĞER İSİM: EMRE SERTKAYA! BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR...

2016 yılında katıldığı 'O Ses Türkiye' yarışmasında güçlü sesi ve kendine has tarzıyla şampiyonluk kupasını kaldıran Emre Sertkaya, zaferinin ardından adeta sırra kadem basmıştı.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sertkaya'nın bu süreçte Fransa'ya taşındığı ve hayatına orada devam ettiği öne sürülmüştü.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Hayranlarının yıllardır sahnelere dönmesini beklediği ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla yeniden ortaya çıktı.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Yıllar süren sessizliğin ardından paylaşım yapan eski şampiyon, takipçilerine hayatındaki en büyük mucizeyi müjdeledi. Instagram hesabından peş peşe kareler paylaşan Emre Sertkaya, baba olduğunu duyurdu.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Bir kızı olduğunu açıklayan Sertkaya, duygu dolu paylaşımına şu notu düştü: "Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa.
Geceme ay gibi doğdun, Günüme güneş gibi doğdun. Bil ki… Bu ışık, bu mucize, önce bir aşktan doğdu. Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, kalbiyle, bedeniyle, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim, bebeğimizin güzel annesi Camille'e sonsuz teşekkürlerimle" Sertkaya'nın bu sürpriz paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

WİPE OUT SUNUCUSUNUN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan, hem podyumlarda hem de yarışma programlarında fırtınalar estiren Asuman Krause, uzun süren sessizliğini bozdu.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

PODYUMLARDAN ARJANTİN PARKURLARINA

1998 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilerek tescilli güzeller kervanına katılan Asuman Krause, sadece modellik kariyeriyle yetinmedi. Esprili kişiliği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle kısa sürede ekranların vazgeçilmez sunucusu haline geldi. Özellikle Arjantin'de çekilen efsane yarışma Wipe Out ve ardından gelen projelerle hafızalara kazınan ünlü isim, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

"YILLAR ONA VIZ GELMİŞ!"

Uzun süredir ortalıklarda olmayan ünlü sunucunun sosyal medya üzerinden paylaştığı kareler, hayranlarını heyecanlandırdı.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Takipçileri, ünlü sunucunun fotoğraflarının altına "Yıllar resmen vız gelmiş" şeklinde binlerce yorum yağdırdı.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

146 bin takipçili Instagram hesabında güzelliğiyle dikkat çeken 50 yaşındaki Krause, fit vücudu ve hiç değişmeyen gülümsemesiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan tescilli güzel, paylaştığı her kareyle sosyal medyanın ilgi odağı olmayı başarıyor.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Paylaşımları kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Krause, adeta dijital dünyada nostalji rüzgarları estiriyor.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

DEĞİŞİMİYLE KONUŞULAN DİĞER İSİMLER

KURTLAR VADİSİ'NİN PALA'SI...

Türk dizi tarihinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Pala'ya hayat veren usta oyuncu Yüksel Arıcı, şimdilerde kameralardan uzak, huzur dolu bir yaşam sürüyor.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Kurtlar Vadisi dizisindeki ikonik gözlükleri ve "Sadece ölüler görür" repliğiyle hafızalara kazınan Arıcı, İstanbul'un kalabalığını ve iş stresini geride bırakarak Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşti.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Uzun süredir doğayla iç içe bir hayat süren usta isim, vaktinin büyük bir çoğunluğunu bahçesiyle ilgilenerek ve balık tutarak geçiriyor.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Sosyal medya üzerinden zaman zaman paylaşımlarda bulunan Arıcı, sadeliği ön plana çıkardığı bu yeni yaşam tarzıyla hayranlarından büyük ilgi görüyor.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Her ne kadar gözlerden uzak olsa da, kendisini yolda gören sevenlerinin hala "Pala" diye seslenmesi, karakterin Türk halkı üzerindeki etkisinin ne kadar kalıcı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Oyunculuk kariyerine tamamen nokta koymayan Arıcı, son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki Vehbi karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Şu an için büyük bir projede yer almasa da, seçici davranmayı tercih eden oyuncu, Fethiye'nin sakin atmosferinde enerji depolamaya devam ediyor.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

MİRKELAM'I HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ! 90'LARIN EFSANE İSMİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

90'lı yıllara 'Her Gece' şarkısıyla damga vuran Mirkelam, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

Sanatçı, muhabirlerle sohbet etti. Mirkelam, kendisine yöneltilen "Biz sizi koşan adam olarak biliyorduk, uzun zamandır ortalarda yoksunuz, nerdesiniz?" sorusuna şu esprili yanıtı verdi:

Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa’dan itiraf gibi sözler: Sokağa çıkamıyordum şimdi...

"Ben koşarken siz iki yaşındaydınız!"

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