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Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa'dan itiraf gibi sözler: 'Sokağa çıkamıyordum şimdi...'
Giriş Tarihi: 05.09.2026 08:15
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 08:19
Bir zamanlar şöhretinin zirvesindeydi! Ali Rıza Binboğa'dan itiraf gibi sözler: "Sokağa çıkamıyordum şimdi..."
Bir döneme damga vuran Ali Rıza Binboğa, Nişantaşı'nda geçmişe dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Şöhretinin zirvesindeyken sokağa çıkmakta bile zorlandığını söyleyen usta sanatçının "Nişantaşı'na çıkamıyordum" sözleri şaşırttı.