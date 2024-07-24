Giriş Tarihi: 24.07.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
06:46
Bir zamanların 'Kara Melek'i Sanem Çelik'in saçlarına aklar düştü ama güzelliği hala yerinde! İşte 49 yaşındaki Sanem Çelik'in son hali...
Sanem Çelik hayranlarına sevindiren haber geldi! Bir zamanlar ekranların 'Kara Melek'i olan ve son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ceylan'ı olarak izlediğimiz Sanem Çelik uzun süredir gözlerden uzak olsa da oldukça merak ediliyor. Güzelliğiyle her zaman dikkat çeken oyuncu Sanem Çelik'in yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlandığı haberi hayranlarını heyecanlandırdı. Nasıl bir rol ile geri döneceği merak edilen Sanem Çelik'in son hali ise ilgi odağı oldu. İşte saçlarına aklar düşen Kara Melek Sanem Çelik'in son hali...