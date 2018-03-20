Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular

Yeni isimler; yeni yetenekler her geçen gün artıyor. Kimilerinin yıllarca yakalayamadığı şöhreti bir anda onlar yakalıyor. İşte tek bir dizi ile hayatları değişen ünlüler...

ASLI ENVER

1984 doğumlu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Enver Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nde okudu.