Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular

Yeni isimler; yeni yetenekler her geçen gün artıyor. Kimilerinin yıllarca yakalayamadığı şöhreti bir anda onlar yakalıyor. İşte tek bir dizi ile hayatları değişen ünlüler... ASLI ENVER 1984 doğumlu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Enver Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nde okudu. Çeşitli reklam filmlerinde ve Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı. Büyük çıkışını Kavak Yelleri ile gerçekleştirdi. BEREN SAAT Bir TV yarışmasında derece kazanarak kamera karşısına geçti. Aşka Sürgün onu milyonlarla tanıştıran ilk dizi oldu. Beren Saat, sonrasında rol aldığı Hatırla Sevgili adlı dizi ile bu camiada kalıcı olduğunu ispatladı. Aşk-ı Memnu dizisince canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteri Beren Saat'i bambaşka bir noktaya taşıdı. Oyuncu bir ailenin oyuncu kızı Bergüzar Korel...