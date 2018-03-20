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Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular

Giriş Tarihi: 20.03.2018 19:45 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 19:59
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Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular
Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular

Yeni isimler; yeni yetenekler her geçen gün artıyor. Kimilerinin yıllarca yakalayamadığı şöhreti bir anda onlar yakalıyor. İşte tek bir ile hayatları değişen ...

ASLI ENVER

1984 doğumlu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Enver Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nde okudu.

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Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular
Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular

Çeşitli reklam lerinde ve Hayat Bilgisi adlı de oynadı.

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Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular
Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular

Büyük çıkışını Kavak Yelleri ile gerçekleştirdi.

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Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular
Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular

BEREN SAAT

Bir TV yarışmasında derece kazanarak kamera karşısına geçti. Aşka Sürgün onu milyonlarla tanıştıran ilk oldu.

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Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular
Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular

Beren Saat, sonrasında rol aldığı Hatırla Sevgili adlı ile bu camiada kalıcı olduğunu ispatladı.

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Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular
Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular

Aşk-ı Memnu since canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteri Beren Saat'i bambaşka bir noktaya taşıdı.

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Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular
Biraz zamanlar onları kimse tanımıyordu. bakın nasıl ünlü oldular

Oyuncu bir ailenin oyuncu kızı Bergüzar Korel...

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