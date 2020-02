Birbirimize ‘haklısın’ diyebildiğimiz için birlikteyiz

Uzun aradan sonra iki yeni besteyle, müzikal tabirle bir EP'yle adından söz ettiriyor bugünlerde Gox... İki şarkı var bu albümde. Ah be Ah ve Ömrünü Berbat Etme... Ah be Ah'a da bir klip çekti. Klipte Gox'un eşi, Devlet Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Güler Turhan Göksun oynuyor... Can Gox'la birlikte tabii. Şarkı aslında aşk meşk meselelerinde hata ettiğine kani olmuş, pişmanlık duyan bir adamın şarkısı... Dakka bir gol bir kabilinden "Biliyorum hata ettim/Ah ben bizi nasıl yok ettim" diye giriyor... Arada da "Bir haklısın diyemedim" diye iç geçiriyor... Biz de yeni şarkı ve klibi vesile edip Can Gox ve Güler Turhan Goksun çiftiyle bir araya geldik, müzikten aşkın derin sularına doğru yol aldık...