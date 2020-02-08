Birbirimize ‘haklısın’ diyebildiğimiz için birlikteyiz

Güler Hanım, siz oyuncu gözüyle Can Bey'in sahne duruşunu, kliplerdeki hallerini nasıl yorumluyorsunuz...

- Güler Turhan Göksun: Can'ın enstrümanı sesi... Sesindeki sahicilikten sonra geliyor sahne. O zaten söylediği şarkıyı yaşıyor. Bu hissiyat sahnedeki, klipteki duruşuna, bakışına da geçiyor. Yani yapmacık hiçbir şey yok... Can'ın sahnedeki ve hayattaki duruşunda bu sahicilik var. Bir koltukta otururken bile söylese Can sahneyi dolduruyor. Orada bir aura yaratabiliyor.

- Can Gox: Oyunculukta 'oyun vermek' diye bir tabir var. Biz doğal olarak çok bilmeyiz bunu. Ama karşınızdaki insan oyuncu olduğunda, onun kapıyı açışı, bardak tutuşu, bir bakışı size de nasıl durmanız gerektiğini veriyor.