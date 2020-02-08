Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Birbirimize ‘haklısın’ diyebildiğimiz için birlikteyiz

Birbirimize ‘haklısın’ diyebildiğimiz için birlikteyiz

Memleketin nevi şahsına münhasır seslerinden , yeni şarkısının klibinde tiyatrocu eşi 'la birlikte oynuyor. Hal böyle olunca çiftle bir araya geldik ve müzikten aşkın hallerine doğru bir sohbete daldık...

GÖKSAN GÖKTAŞ Magazin
Giriş Tarihi: 08.02.2020 06:53 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 08:11
Birbirimize ‘haklısın’ diyebildiğimiz için birlikteyiz

Memleketin nevi şahsına münhasır seslerinden , yeni şarkısının klibinde tiyatrocu eşi 'la birlikte oynuyor. Hal böyle olunca çiftle bir araya geldik ve müzikten aşkın hallerine doğru bir sohbete daldık...

Birbirimize ‘haklısın’ diyebildiğimiz için birlikteyiz

Doğruya doğru... popüler müzik aleminin son dönemine sağlam bir imza attı. Hem kendi şarkılarıyla, hem sesinin değdiği bilindik her şarkıya getirdiği yorumla müzik aleminde özel bir yer edindi. Şarkı başkasının bile olsa eski ustalara özgü bir sırla onu kendi şarkısı kılabilen bir ses Gox. Heybesinde kendi mührü var! Kırçıllı bir gırtlakla oktavlar arası derin seyahatlere çıkabilen bir caz, blues vokalistinin, buralı bir ruhla müziğin sınırlarında nasıl gezinebileceğini gösterdi bize. Blues'dan türküye açılan kapıdan girip, bizi de içeri buyur etti. Bir ayağını yaşadığı coğrafyanın sesine ve ruhuna sabitledi, diğeriyle dünyayı gezdi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Birbirimize ‘haklısın’ diyebildiğimiz için birlikteyiz

Uzun aradan sonra iki yeni besteyle, müzikal tabirle bir EP'yle adından söz ettiriyor bugünlerde Gox... İki şarkı var bu albümde. Ah be Ah ve Ömrünü Berbat Etme... Ah be Ah'a da bir klip çekti. Klipte Gox'un eşi, Devlet Tiyatroları sanatçısı, oyuncu oynuyor... 'la birlikte tabii. Şarkı aslında aşk meşk meselelerinde hata ettiğine kani olmuş, pişmanlık duyan bir adamın şarkısı... Dakka bir gol bir kabilinden "Biliyorum hata ettim/Ah ben bizi nasıl yok ettim" diye giriyor... Arada da "Bir haklısın diyemedim" diye iç geçiriyor... Biz de yeni şarkı ve klibi vesile edip Can Gox ve Güler Turhan Goksun çiftiyle bir araya geldik, müzikten aşkın derin sularına doğru yol aldık...

Birbirimize ‘haklısın’ diyebildiğimiz için birlikteyiz

Güler Hanım, siz oyuncu gözüyle Can Bey'in sahne duruşunu, kliplerdeki hallerini nasıl yorumluyorsunuz...
- Güler Turhan Göksun: Can'ın enstrümanı sesi... Sesindeki sahicilikten sonra geliyor sahne. O zaten söylediği şarkıyı yaşıyor. Bu hissiyat sahnedeki, klipteki duruşuna, bakışına da geçiyor. Yani yapmacık hiçbir şey yok... Can'ın sahnedeki ve hayattaki duruşunda bu sahicilik var. Bir koltukta otururken bile söylese Can sahneyi dolduruyor. Orada bir aura yaratabiliyor.
- Can Gox: Oyunculukta 'oyun vermek' diye bir tabir var. Biz doğal olarak çok bilmeyiz bunu. Ama karşınızdaki insan oyuncu olduğunda, onun kapıyı açışı, bardak tutuşu, bir bakışı size de nasıl durmanız gerektiğini veriyor.

Birbirimize ‘haklısın’ diyebildiğimiz için birlikteyiz

Klipte birlikte oynama fikri nasıl doğdu?
- G.G: Ben biraz torpilli kontenjanındanım galiba bu kez (Gülüyor).
- C.G: Sonuçta Güler iyi bir oyuncu. Zaten eş dost arasında karar verdik ve çektik klibi. Şile'de çektik. Ev de arkadaşımızın eviydi. Yani her şey aslında yakın çevre içinde oldu bitti.

Birbirimize ‘haklısın’ diyebildiğimiz için birlikteyiz

- Şimdi size dünyanın en acayip sorusunu soracağım... Hazır olun! Sahi ne zaman, nasıl tanıştınız?
- G.G: (Gülüyor) Evleneli bir buçuk seneyi geçti. Aslında öncesinde dört beş yıldır tanışıyorduk, arkadaş çevresinden. Ailem Antalya'da yaşıyor. Küçük bir operasyon geçirmek için Antalya'da hastaneydim. Operasyonu bekliyordum. O sırada can sıkıntısından bir laptop rica ettim, getirdiler. Can da sosyal medyadan klasik bir sıkıntı halinde, "Dizi filmi önerisi olan var mı?" yazmış.

Birbirimize ‘haklısın’ diyebildiğimiz için birlikteyiz

Oradan yazışmaya başladık. Sonra mesele uzadı. Nerede olduğumu, ne yaptığımı sordu. Durumu anlattım. "Ben Antalya'ya geliyorum" yazdı. Şaşırdım tabii... Sonra telefonu anneme verip "Can diye bir arkadaşım var, ararsa mutlaka açın" dedim. Operasyondan çıktığımda ilk sorduğum "Can geldi mi?" olmuş... Hemen göremedim ama bir süre sonra elinde peluş bir ayıyla Can girdi odaya "Hellooo" diye.
- C.G.: Sonra annesine "Güler'i biraz dışarı çıkartabilir miyim?" dedim, çıktık hava aldık. Sohbet ettik. İçeri girerken bir baktım el ele tutuşmuşuz.

BİZE ULAŞIN