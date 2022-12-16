Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:16
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
14:16
Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti... Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ateş püskürdü!
Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan Bali ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girdi. Tartışmanın ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlendi. Ünlü yorumcu Seren Serengil, apar topar programdan ayrıldı. Hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in sağlık durumunu sevgilisi Mustafa Tohma sosyal medyadan paylaştı. Seren Serengil'in sedyedeki hallerini paylaşan Mustafa Tohma onu bu hale getirenlere ateş püskürdü. Seren Serengil'in tansiyonunun 22'ye çıktığını söyleyen Mustafa Tohma "Seren için stresli hayat bitti" dedi. İşte Seren Serengil'in son sağlık durumu...