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Haberler Galeri Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti... Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ateş püskürdü!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 14:16

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti... Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ateş püskürdü!

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan Bali ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girdi. Tartışmanın ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlendi. Ünlü yorumcu Seren Serengil, apar topar programdan ayrıldı. Hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in sağlık durumunu sevgilisi Mustafa Tohma sosyal medyadan paylaştı. Seren Serengil'in sedyedeki hallerini paylaşan Mustafa Tohma onu bu hale getirenlere ateş püskürdü. Seren Serengil'in tansiyonunun 22'ye çıktığını söyleyen Mustafa Tohma "Seren için stresli hayat bitti" dedi. İşte Seren Serengil'in son sağlık durumu...

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti... Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ateş püskürdü!

Hastanelik olan Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Dün magazin gündemine Seren Serengil ile Bircan Bali'nin tartışması damga vurdu.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti... Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ateş püskürdü!

Geçtiğimiz hafta yakın dostu Demet Akalın ile ABD'ye giden Seren Serengil, tatili bitirip Türkiye'ye döndü. Ayağının tozuyla sunucularından olduğu programın canlı yayınına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali ile gergin anlar yaşadı.

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Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti... Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ateş püskürdü!

Bircan Bali ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girdi. Gerilimin ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlendi.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti... Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ateş püskürdü!

"Programı halaysız, danssız açtık. Gündem Bircan Bali'de" diyen Serengil, sözü partnerine bıraktı.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti... Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ateş püskürdü!

'SENİ BOZMAYALIM'

Bircan Bali, Seren Serengil'e "Seni bozmayalım diye halay çekmedik. Sen yokken halay çekiyoruz, varken dert çekiyoruz" dedi.

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