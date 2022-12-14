Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında tartıştı! Çenesi kitlenen Seren Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı! | Video
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'Söylemezsem Olmaz' programı sunucuları Bircan Bali ile Seren Serengil, canlı yayında tartıştı. Gerilimin ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlendi. Ünlü Sunucu Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı!