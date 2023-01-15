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Haberler Galeri Bircan Bali'nın paylaşımı yürekleri ağıza getirdi! Bileklerini keserek intihara teşebbüs eden güzel oyuncu kim?
Giriş Tarihi: 15.01.2023 12:08

Bircan Bali'nın paylaşımı yürekleri ağıza getirdi! Bileklerini keserek intihara teşebbüs eden güzel oyuncu kim?

Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Bircan Bali dün akşam yaptığı paylaşımla yürekleri ağıza getirdi. Ünlü bir oyuncunun hayatına son vermek için bileklerini kestiğini açıklayan ve isim vermeyen Bircan Bali intihara teşebbüs eden oyuncu hakkında yeni açıklamada bulundu. Bircan Bali, "Gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum" diyerek yaptığı açıklama ile gündem oldu. Peki Bircan Bali'nin iddia ettiği bileklerini keserek intihara teşebbüs eden güzel oyuncu kim? Sosyal medya intihara teşebbüs eden ünlü oyuncuyu konuşuyor.

Bircan Bali’nın paylaşımı yürekleri ağıza getirdi! Bileklerini keserek intihara teşebbüs eden güzel oyuncu kim?
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Bircan Bali’nın paylaşımı yürekleri ağıza getirdi! Bileklerini keserek intihara teşebbüs eden güzel oyuncu kim?
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Bircan Bali’nın paylaşımı yürekleri ağıza getirdi! Bileklerini keserek intihara teşebbüs eden güzel oyuncu kim?
Bircan Bali’nın paylaşımı yürekleri ağıza getirdi! Bileklerini keserek intihara teşebbüs eden güzel oyuncu kim?
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