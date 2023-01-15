Bircan Bali paylaştı! Bileklerini keserek intihara teşebbüs eden güzel oyuncu kim? | Video
Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Bircan Bali dün akşam yaptığı paylaşımla yürekleri ağıza getirdi. Ünlü bir oyuncunun hayatına son vermek için bileklerini kestiğini açıklayan ve isim vermeyen Bircan Bali intihara teşebbüs eden oyuncu hakkında yeni açıklamada bulundu. Bircan Bali, "Gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum" diyerek yaptığı açıklama ile gündem oldu. Peki Bircan Bali'nin iddia ettiği bileklerini keserek intihara teşebbüs eden güzel oyuncu kim? Sosyal medya intihara teşebbüs eden ünlü oyuncuyu konuşuyor.
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