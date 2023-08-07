Giriş Tarihi: 07.08.2023 07:27

Biri esmer biri sarışın! Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören söylemeden edemedi! "İki kardeş bu kadar mı benzemez!"

Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatıyla da merak ediliyor. Yakışıklı oyuncunun kendisi kadar ailesi de araştırılıyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında da bir oğlu var. Adanalı 5 çocuklu bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u gören hayranları oldukça şaşırıyor. Tam bir sarışın olan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ ise esmer. Kıvanç Tatlıtuğ ile abisi Cem Tatlıtuğ'u yanyana görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" demeden edemiyor... İşte Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ve sizin için derlediğimizi ünlülerin kardeşleri…