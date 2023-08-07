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Haberler Galeri Biri esmer biri sarışın! Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören söylemeden edemedi! "İki kardeş bu kadar mı benzemez!"
Giriş Tarihi: 07.08.2023 07:27

Biri esmer biri sarışın! Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören söylemeden edemedi! "İki kardeş bu kadar mı benzemez!"

Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatıyla da merak ediliyor. Yakışıklı oyuncunun kendisi kadar ailesi de araştırılıyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında da bir oğlu var. Adanalı 5 çocuklu bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u gören hayranları oldukça şaşırıyor. Tam bir sarışın olan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ ise esmer. Kıvanç Tatlıtuğ ile abisi Cem Tatlıtuğ'u yanyana görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" demeden edemiyor... İşte Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ve sizin için derlediğimizi ünlülerin kardeşleri…

Biri esmer biri sarışın! Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören söylemeden edemedi! İki kardeş bu kadar mı benzemez!

Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan 39 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un ünü ise çoktan ülke sınırlarını aştı. 1 yaşındaki Kurt Efe'nin de babası olan Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu yanı sıra özel hayatı da hayranlarının markajında.

Biri esmer biri sarışın! Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören söylemeden edemedi! İki kardeş bu kadar mı benzemez!

Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak eşi Başak Dizer ile aşk pozunu hayranlarıyla paylaşmıştı. Ünlü çifte beğeni ve yorum yağmıştı.

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Biri esmer biri sarışın! Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören söylemeden edemedi! İki kardeş bu kadar mı benzemez!

En son dijital platformda "Aşıklar Bayramı" "Boğa Boğa" adlı filmlerle seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisi ile televizyon ekranlarına geri dönmüştü.

Biri esmer biri sarışın! Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören söylemeden edemedi! İki kardeş bu kadar mı benzemez!

Aile dizisi ile biraraya gelen iki sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın hayranları büyük sevinç yaşamıştı.

Biri esmer biri sarışın! Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören söylemeden edemedi! İki kardeş bu kadar mı benzemez!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

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