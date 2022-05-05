Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 11:34

Biri Gönül Dağı'nın Taner'i diğeri Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü! İki oyuncu yıllar önce meğer...

Evet yanlış görmediniz! Bu fotoğrafta yer alan ikili, Üç Kız Kardeş dizisinde şimdilerde "Dönüş" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Almila Ada ile Gönül Dağı'nda "Taner" karakteriyle bilinen Berk Atan. Son dönemde iki genç oyuncu da kariyerinde önemli bir yükseliş içinde olarak biliniyor. Televizyon ekranlarının dikkat çeken yapımlarından olan Üç Kız Kardeş ve Gönül Dağı dizilerinde başrollerden olan iki karakterin gelinlik ve damatlıkla fotoğrafını görenler ise adeta şaşırıp kalıyor. Peki, bu fotoğrafın sırrı ne? İşte 2018 yılında ikiliyi bir araya getiren ve görenleri şaşırtan o detay...