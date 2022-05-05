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Haberler Galeri Biri Gönül Dağı'nın Taner'i diğeri Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü! İki oyuncu yıllar önce meğer...
Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 11:34

Biri Gönül Dağı'nın Taner'i diğeri Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü! İki oyuncu yıllar önce meğer...

Evet yanlış görmediniz! Bu fotoğrafta yer alan ikili, Üç Kız Kardeş dizisinde şimdilerde "Dönüş" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Almila Ada ile Gönül Dağı'nda "Taner" karakteriyle bilinen Berk Atan. Son dönemde iki genç oyuncu da kariyerinde önemli bir yükseliş içinde olarak biliniyor. Televizyon ekranlarının dikkat çeken yapımlarından olan Üç Kız Kardeş ve Gönül Dağı dizilerinde başrollerden olan iki karakterin gelinlik ve damatlıkla fotoğrafını görenler ise adeta şaşırıp kalıyor. Peki, bu fotoğrafın sırrı ne? İşte 2018 yılında ikiliyi bir araya getiren ve görenleri şaşırtan o detay...

Biri Gönül Dağı’nın Taner’i diğeri Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü! İki oyuncu yıllar önce meğer...

Televizyon ekranlarında yer alan ve son dönemde dikkatle takip edilen Üç Kız Kardeş ve Gönül Dağı dizilerinin iki sevilen karakteri aynı karede. Bu fotoğraf görenleri adeta şaşkına çeviriyor. İkilinin 2018 yılından kalma mazileri olduğunu biliyor muydunuz? İşte özellikle diziseverlerin merak ettiği o detay...

Biri Gönül Dağı’nın Taner’i diğeri Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü! İki oyuncu yıllar önce meğer...

2012 Best Model of Turkey birincisi seçildikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Berk Atan, oyunculuğa ilk olarak Her Şey Yolunda dizisiyle giriş yapmıştı.

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Biri Gönül Dağı’nın Taner’i diğeri Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü! İki oyuncu yıllar önce meğer...

Ardından sırasıyla Altıdağlı, Güneşin Kızları ve Dayan Yüreğim dizilerinde boy gösteren yakışıklı oyuncu son dönemde ise TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan bir dizide boy gösteriyor.

Biri Gönül Dağı’nın Taner’i diğeri Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü! İki oyuncu yıllar önce meğer...

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinin Taner'i olarak hafızalarda yer edinen oyuncu aynı zamanda eski manken Ebru Destan'ın da yeğeni oluyor.

Biri Gönül Dağı’nın Taner’i diğeri Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü! İki oyuncu yıllar önce meğer...

Kanal D ekranlarında Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş karakterine hayat veren oyuncu Almila Ada ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu...

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