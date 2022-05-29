Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli oldu! "Alaçatı yıkılacak"

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu son olarak Merve Dizdar ve Ezgi Mola ile başrolünü paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde rol almıştı. Birkan Sokullu, 71. bölümüyle final yapan dizide Han rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu özel hayatıyla da çok konuşuluyor. 3 yıldır Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu, sevgilisine evlilik teklif etti.