Giriş Tarihi: 29.05.2022 14:25
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
14:55
Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli oldu! "Alaçatı yıkılacak"
Ünlü oyuncu Birkan Sokullu son olarak final yapan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine can vermişti. Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Birkan Sokullu, kendisi gibi oyuncu olan Aslı Enver'den boşanmıştı. Birkan Sokullu, yaklaşık 3 yıldır Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor. Ünlü çiftin cephesinden güzel haber geldi. Birkan Sokullu ve sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak çıktıkları Paris'te evlilik kararı aldı.