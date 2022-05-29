Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli oldu! "Alaçatı yıkılacak"
Giriş Tarihi: 29.05.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 14:55

Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli oldu! "Alaçatı yıkılacak"

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu son olarak final yapan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine can vermişti. Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Birkan Sokullu, kendisi gibi oyuncu olan Aslı Enver'den boşanmıştı. Birkan Sokullu, yaklaşık 3 yıldır Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor. Ünlü çiftin cephesinden güzel haber geldi. Birkan Sokullu ve sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak çıktıkları Paris'te evlilik kararı aldı.

Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli oldu! Alaçatı yıkılacak

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu son olarak Merve Dizdar ve Ezgi Mola ile başrolünü paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde rol almıştı. Birkan Sokullu, 71. bölümüyle final yapan dizide Han rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu özel hayatıyla da çok konuşuluyor. 3 yıldır Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu, sevgilisine evlilik teklif etti.

Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli oldu! Alaçatı yıkılacak

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu gerek iş hayatıyla gerekse ilişkisiyle sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli oldu! Alaçatı yıkılacak

Yakışıklı oyuncu Sokullu, uzun süredir sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor.

Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli oldu! Alaçatı yıkılacak

Birkan Sokullu verdiği bir röportajda, "Eda ile yıllar önce Yunanistan'da tanıştık. İki yıl önce de İstanbul'da karşılaştık ve bir süre sonra ilişki başladı' ifadelerini kullanmıştı.

Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli oldu! Alaçatı yıkılacak

Eda Gürkaynak ve Birkan Sokullu'dan güzel haber geldi.

SON DAKİKA