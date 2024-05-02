Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
11:26
Biz izlerken üşüdük! 45'lik güzel Mine Tugay -15 derecede göle girdiği anları paylaştı! "Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi"
Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren 45 yaşındaki Mine Tugay, takipçilerini yine şaşırttı. Estetik haberleriyle sık sık gündeme gelen Mine Tugay son olarak Avusturya tatilinden paylaşımlarla takipçileriyle buluştu. -15 derecede göle giren Mine Tugay "Denemesem olmazdı" diyerek paylaştığı anlarla ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu "Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi" dedi biz izlerken üşüdük... İşte Mine Tugay'ın göl sefası...