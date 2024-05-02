Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Biz izlerken üşüdük! 45'lik güzel Mine Tugay -15 derecede göle girdiği anları paylaştı! "Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi"
Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 11:26

Biz izlerken üşüdük! 45'lik güzel Mine Tugay -15 derecede göle girdiği anları paylaştı! "Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi"

Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren 45 yaşındaki Mine Tugay, takipçilerini yine şaşırttı. Estetik haberleriyle sık sık gündeme gelen Mine Tugay son olarak Avusturya tatilinden paylaşımlarla takipçileriyle buluştu. -15 derecede göle giren Mine Tugay "Denemesem olmazdı" diyerek paylaştığı anlarla ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu "Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi" dedi biz izlerken üşüdük... İşte Mine Tugay'ın göl sefası...

Biz izlerken üşüdük! 45’lik güzel Mine Tugay -15 derecede göle girdiği anları paylaştı! Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi

45 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay yine cesaretini konuşturdu. Avusturya tatilinden paylaşımlarda bulunan Mine Tugay'ın -15 derecede göle girdiği anlar sosyal medyayı salladı.

Biz izlerken üşüdük! 45’lik güzel Mine Tugay -15 derecede göle girdiği anları paylaştı! Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi

Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay, takipçilerini yine şaşırttı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Biz izlerken üşüdük! 45’lik güzel Mine Tugay -15 derecede göle girdiği anları paylaştı! Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi

Estetik haberleriyle sık sık gündeme gelen Mine Tugay son olarak Avusturya tatilinden paylaşımlarla takipçileriyle buluştu.

Biz izlerken üşüdük! 45’lik güzel Mine Tugay -15 derecede göle girdiği anları paylaştı! Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi

-15 derecede göle giren Mine Tugay "Denemesem olmazdı" diyerek paylaştığı anlarla ilgi odağı oldu.

Biz izlerken üşüdük! 45’lik güzel Mine Tugay -15 derecede göle girdiği anları paylaştı! Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi

Güzel oyuncu "Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi" dedi biz izlerken üşüdük...

SON DAKİKA