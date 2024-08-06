Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
10:05
Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık değişimiyle şaşırttı! Bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?
Bir döneme damga vuran, Türk televizyon tarihinin unutulmazlarından olan Bizimkiler dizisi o dönem çok konuşulmuştu. Bizimkiler dizisinde Ali karakteriyle hafızalara kazınan Atılay Uluışık'ın son hali merak konusu oldu. Atılay Uluışık'ı uzun bir aradan sonra görenler değişimi karşısında şoke oldu. Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık hayranlarıyla son olarak Teşkilat dizisinde buluşmuştu. İşe merak edenler için Atılay Uluışık'ın son hali…