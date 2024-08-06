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Haberler Galeri Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık değişimiyle şaşırttı! Bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:05

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık değişimiyle şaşırttı! Bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?

Bir döneme damga vuran, Türk televizyon tarihinin unutulmazlarından olan Bizimkiler dizisi o dönem çok konuşulmuştu. Bizimkiler dizisinde Ali karakteriyle hafızalara kazınan Atılay Uluışık'ın son hali merak konusu oldu. Atılay Uluışık'ı uzun bir aradan sonra görenler değişimi karşısında şoke oldu. Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık hayranlarıyla son olarak Teşkilat dizisinde buluşmuştu. İşe merak edenler için Atılay Uluışık'ın son hali…

Bizimkiler’in Ali’si Atılay Uluışık değişimiyle şaşırttı! Bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?

Ünlü oyuncu Atılay Uluşık, şimdi 47 yaşında. Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Atılay Uluışık, diziye girdiğinde henüz 12 yaşındaydı. Atılay Uluşık'ın son hali görenleri çok şaşırttı.

Bizimkiler’in Ali’si Atılay Uluışık değişimiyle şaşırttı! Bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık 1993-1998 yılları arasında yayınlanan 'Yazlıkçılar' dizindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile verdiği bir pozu yıllar sonra yeniden canlandırmıştı.

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Bizimkiler’in Ali’si Atılay Uluışık değişimiyle şaşırttı! Bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?

Atılay Uluışık ve Hakan Haksun'u yıllar sonra görenler değişimlerine oldukça şaşırmıştı.

Bizimkiler’in Ali’si Atılay Uluışık değişimiyle şaşırttı! Bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?

Atılay Uluışık, Instagram'dan paylaştığı bir kare ile takipçilerine nostalji yaşattı.

Bizimkiler’in Ali’si Atılay Uluışık değişimiyle şaşırttı! Bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?

Sosyal medyadan sevenleriyle buluşan Atılay Uluışık, son olarak nostaljik paylaşımda bulundu. Atılay Uluışık hayranlarını geçmişe götürdü. İşte Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık'ın "Yaş 12 bilemedin 13" dediği çocukluk karesi...

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