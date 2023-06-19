Boşandı boşanıyorlar derken Ceyda Düvenci’den ilk paylaşım geldi! ‘İstemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın…’

Magazin dünyasına bomba gibi düştü. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları haberi magazin kulislerinde konuşuluyordu. Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, tekrar ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası aylardır konuşuluyordu. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözememişti. Aylar sonra Ceyda Düvenci'den manidar bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun paylaşımı iddiaları güçlendirdi. Ünlü çift ne zaman boşanıyor? İşte tüm detaylar…