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Haberler Galeri Boşandı boşanıyorlar derken Ceyda Düvenci’den ilk paylaşım geldi! ‘İstemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın…’
Giriş Tarihi: 19.06.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 14:49

Boşandı boşanıyorlar derken Ceyda Düvenci’den ilk paylaşım geldi! ‘İstemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın…’

Magazin dünyasına bomba gibi düştü. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları haberi magazin kulislerinde konuşuluyordu. Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, tekrar ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası aylardır konuşuluyordu. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözememişti. Aylar sonra Ceyda Düvenci'den manidar bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun paylaşımı iddiaları güçlendirdi. Ünlü çift ne zaman boşanıyor? İşte tüm detaylar…

Boşandı boşanıyorlar derken Ceyda Düvenci’den ilk paylaşım geldi! ‘İstemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın…’

Magazin dünyasında parmakla gösterilen çift, bir türlü sorunları aşamıyor. Ceyda Düvenci- Bülent Şakrak çifti, mutluluklarıyla imrendirdi. Ancak ne yazık ki bu aşka da nazar değdi. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Düvenci'nin yaptığı son paylaşım ise yeniden boşanma dedikodularını çıkardı...

Boşandı boşanıyorlar derken Ceyda Düvenci’den ilk paylaşım geldi! ‘İstemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın…’

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015'te evlenmiş ve Okan Ali adında bir çocukları olmuştu.

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Boşandı boşanıyorlar derken Ceyda Düvenci’den ilk paylaşım geldi! ‘İstemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın…’

Birkaç ay önce ünlü çiftin mutlu evliliklerine nazar değmişti. Hatta boşanacakları uzun süre konuşulmuştu.

Boşandı boşanıyorlar derken Ceyda Düvenci’den ilk paylaşım geldi! ‘İstemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın…’

Boşanmanın eşiğine kadar gelen ve çift terapisine giden Şakrak ile Düvenci, ilişkilerini son dönemde bir nebze toparlasa da problemleri tam anlamıyla aşamadı.

Boşandı boşanıyorlar derken Ceyda Düvenci’den ilk paylaşım geldi! ‘İstemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın…’

KRİZ BİTMİYOR!

Mutlu evlilikleriyle herkesin örnek gösterdiği Şakrak ve Düvenci çifti, yaşadıkları bu çalkantılı dönemden bir türlü çıkamadı.

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